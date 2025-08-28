Det är inte alla som strävar efter att arbeta mer i livet och få högre lön. Ändå kan det vara svårt att ta sig ur ekorrhjulet.
Så gör du om du sitter fast med för hög lön
Ofta talas det om att växla upp i karriären. Mer betalt och högre status är vanliga morötter för den som är i början av yrkeskarriär.
Men efter några år kan det kännas mer lockande att växla ner och frigöra tid för familj, fritid och hälsa kan låta lockande.
Problemet är bara att du då kan sitta fast i sådant som kan kännas svårt att lämna – så hur tar man steget ut?
Missa inte: Tvingar anställda till kontoret – för att slippa säga upp dem. Realtid
Kan hållas tillbaka av hög lön
Karriärstrategen Filip Strömbäck, som svarar på frågor i Dagens Nyheter, ser ofta hur framgångsrika personer i medelåldern hamnar i den här situationen.
Det som en gång motiverade och lockade känns efter många år mer som ett par ”gyllene handklovar”, något som håller dig kvar snarare än driver dig framåt.
För att lyckas bryta mönstret gäller det att tänka strategiskt. Strömbäck menar att det första steget är att räkna på privatekonomin.
Missa inte: Här är hyllad modell för att trappa ner inför pension. E55
Viktigt att kontrollera ekonomin
Klarar hushållet att leva på en lägre inkomst? Är det rimligt att ta bort vissa utgifter för att vinna mer frihet?
Det är också viktigt att hålla koll på sådant som tjänstepension och andra förmåner som riskerar att försvinna, skriver E55.
När man väl bestämt sig gäller det att förbereda samtalet med chefen noga. Lista vad du vill släppa taget om och vad du fortfarande vill bidra med, så att arbetsgivaren ser värdet i lösningen.
Missa inte: Här är världens bästa land att pensionera sig i. Dagens PS
”Tänkt fritt”
”Föreslå konkreta alternativ: färre timmar mot lägre bonus, mer arbetstid under högsäsong mot längre sommarledighet, mentorsroll istället för projektledare. Tänk fritt!”, säger Filip Strömbäck.
”Så här mycket leverans får ni – så här mycket tid behöver jag.”
Missa inte: Lena Endre blir 70: Vill inte gå i pension. News55
Ingen laglig rätt till deltid
Att arbeta för mycket under lång tid sliter på hälsan. Arbetsmiljöverket varnar för att obalans mellan krav och resurser ökar risken för stressrelaterad sjukfrånvaro.
Det är något som både arbetsgivare och den enskilde bör ta på stort allvar.
Någon generell rätt att arbeta deltid dock finns inte, om du inte har små barn. Därför gäller det att visa nyttan för arbetsgivaren.
Missa inte: Tystnadskulturen breder ut sig i arbetslivet – kan vara förödande. Realtid
”Inte ett misslyckande”
Många chefer är i själva verket tacksamma för en sådan dialog, eftersom det gör det lättare att behålla erfaren kompetens.
En senior medarbetare på 80 procent kan i många fall vara mer värd än en nyanställd på heltid som först behöver en lång inskolning.
”Att växla ned är alltså inte ett misslyckande utan en modern form av karriärhållbarhet”, säger Strömbäck.
Missa inte: Jobbonärerna som vägrar trappa ner: ”Underbart”. Realtid
