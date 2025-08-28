Så gör du om du sitter fast med för hög lön

Ofta talas det om att växla upp i karriären. Mer betalt och högre status är vanliga morötter för den som är i början av yrkeskarriär.

Men efter några år kan det kännas mer lockande att växla ner och frigöra tid för familj, fritid och hälsa kan låta lockande.

Problemet är bara att du då kan sitta fast i sådant som kan kännas svårt att lämna – så hur tar man steget ut?

Missa inte: Tvingar anställda till kontoret – för att slippa säga upp dem. Realtid

Kan hållas tillbaka av hög lön

Karriärstrategen Filip Strömbäck, som svarar på frågor i Dagens Nyheter, ser ofta hur framgångsrika personer i medelåldern hamnar i den här situationen.

Det som en gång motiverade och lockade känns efter många år mer som ett par ”gyllene handklovar”, något som håller dig kvar snarare än driver dig framåt.

Att titta till hur pensionen påverkas av att arbeta mindre kan vara ett klokt beslut. (Foto: Fredrik Sandberg/TT).

ANNONS

För att lyckas bryta mönstret gäller det att tänka strategiskt. Strömbäck menar att det första steget är att räkna på privatekonomin.

Missa inte: Här är hyllad modell för att trappa ner inför pension. E55