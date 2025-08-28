Realtid
Karriär & ledarskap

Så gör du om du sitter fast med för hög lön

lön
Det är inte alltid som hög lön och befordringar leder till den största lyckan, enligt en hel del i arbetslivet. (Foto: Pexels).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Det är inte alla som strävar efter att arbeta mer i livet och få högre lön. Ändå kan det vara svårt att ta sig ur ekorrhjulet.

Ofta talas det om att växla upp i karriären. Mer betalt och högre status är vanliga morötter för den som är i början av yrkeskarriär.

Men efter några år kan det kännas mer lockande att växla ner och frigöra tid för familj, fritid och hälsa kan låta lockande.

Problemet är bara att du då kan sitta fast i sådant som kan kännas svårt att lämna – så hur tar man steget ut?

Kan hållas tillbaka av hög lön

Karriärstrategen Filip Strömbäck, som svarar på frågor i Dagens Nyheter, ser ofta hur framgångsrika personer i medelåldern hamnar i den här situationen.

Det som en gång motiverade och lockade känns efter många år mer som ett par ”gyllene handklovar”, något som håller dig kvar snarare än driver dig framåt.

Att titta till hur pensionen påverkas av att arbeta mindre kan vara ett klokt beslut. (Foto: Fredrik Sandberg/TT).
För att lyckas bryta mönstret gäller det att tänka strategiskt. Strömbäck menar att det första steget är att räkna på privatekonomin.

Viktigt att kontrollera ekonomin

Klarar hushållet att leva på en lägre inkomst? Är det rimligt att ta bort vissa utgifter för att vinna mer frihet?

Det är också viktigt att hålla koll på sådant som tjänstepension och andra förmåner som riskerar att försvinna, skriver E55.

När man väl bestämt sig gäller det att förbereda samtalet med chefen noga. Lista vad du vill släppa taget om och vad du fortfarande vill bidra med, så att arbetsgivaren ser värdet i lösningen.

”Tänkt fritt”

”Föreslå konkreta alternativ: färre timmar mot lägre bonus, mer arbetstid under högsäsong mot längre sommarledighet, mentorsroll istället för projektledare. Tänk fritt!”, säger Filip Strömbäck.

”Så här mycket leverans får ni – så här mycket tid behöver jag.”

Ingen laglig rätt till deltid

Att arbeta för mycket under lång tid sliter på hälsan. Arbetsmiljöverket varnar för att obalans mellan krav och resurser ökar risken för stressrelaterad sjukfrånvaro.

Det är något som både arbetsgivare och den enskilde bör ta på stort allvar.

Någon generell rätt att arbeta deltid dock finns inte, om du inte har små barn. Därför gäller det att visa nyttan för arbetsgivaren.

”Inte ett misslyckande”

Många chefer är i själva verket tacksamma för en sådan dialog, eftersom det gör det lättare att behålla erfaren kompetens.

En senior medarbetare på 80 procent kan i många fall vara mer värd än en nyanställd på heltid som först behöver en lång inskolning.

”Att växla ned är alltså inte ett misslyckande utan en modern form av karriärhållbarhet”, säger Strömbäck.

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

