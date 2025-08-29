KRÖNIKA: Medan Kina bygger en AI-strategi för 2030 sitter vi i Sverige fast i kvartalstänk, regelverk och utredningar. Frågan är: Vill vi vara åskådare när framtidens ekonomiska maktbalans förskjuts eller vill vi faktiskt vara med och forma den?
När Kina springer – står svenska ledare och pratar kvartalsrapporter
Mest läst i kategorin
Så undviker du att snubbla på dina egna superkrafter
Det som gjort dig framgångsrik kan också bli din största svaghet. För chefer och företagsledare är risken stor att just de superkrafter och personlighetsdrag som byggt karriären förvandlas till farliga blind spots. ”Styrkor är inte obetingade positiva, ofta ligger utmaningen i att vi investerar för mycket i dem”, säger psykologen och ledarskapscoachen Martin Dubin i …
Så gör du om du sitter fast med för hög lön
Det är inte alla som strävar efter att arbeta mer i livet och få högre lön. Ändå kan det vara svårt att ta sig ur ekorrhjulet. Ofta talas det om att växla upp i karriären. Mer betalt och högre status är vanliga morötter för den som är i början av yrkeskarriär. Men efter några år …
Backpackers tar anställning i gruvan efter Tiktok-trend
Jobbansökningar till australiska gruvor har skjutit i höjden efter inlägg på sociala medier. Men ibland kan verkligheten vara hårdare än vad bilderna visar. Att åka till Australien på ett working holiday-visum har länge varit populärt bland europeiska ungdomar. Ofta har det då handlat om att plocka frukt eller arbeta på en bar. Nu är det …
Därför kan osäkerhet vara en ledares styrka
Recension: Kan det vara en styrka för en ledare att erkänna att man inte vet? Samhällsanalytikern Olof Gränström menar just det i sin nya bok Från fakta till kunskap. I en tid när AI, informationsöverflöd och global osäkerhet skakar om näringslivet blir hans budskap både provocerande och befriande. Redaktionen har läst boken och konstaterar att …
Här blev fyradagarsveckan norm – i smyg
Förkortad arbetstid är en stor politisk fråga med tydliga stridslinjer. Men i ett europeiskt land har det blivit verklighet utan lagstiftning. Fyradagarsveckan har diskuterats flitigt i Sverige. Förespråkarna lyfter fram vinster som minskad stress, mer jämställdhet och lägre arbetslöshet. Kritiker varnar i stället för tappad produktivitet, svagare konkurrenskraft och pressade välfärdstjänster. Men medan debatten pågår …
Det är lätt att glömma hur snabbt spelplanen kan förändras. Minns någon Deepseek i januari? En tills dess okänd AI-aktör från Kina klev ut på scenen och skakade världens börser.
Tappade hundratals miljarder
På bara några dagar tappade amerikanska jättar som Nvidia, Microsoft, Meta och Alphabet hundratals miljarder i börsvärde när investerare insåg att Kina inte längre bara är en följare, utan en konkurrent att frukta.
Läs mer:
AI-satsningar belönas av aktieägarna. Realtid
OpenAI-chefen Sam Altman konstaterade i en intervju med CNBC sin stora oro för Kina.
När världens mest inflytelserika AI-chef öppet erkänner oro, borde inte våra svenska politiker och företagsledare reagera?
Ändå hör vi mest tystnad.
Senaste nytt
Kina tänker dominera AI-infrastrukturen
Kina tänker i decennier. Sverige i tänker i kvartal
Xi Jinping har en plan. Kina ska vara världsledande på AI till 2030. De investerar, bygger forskningskluster och låter sina techbolag rulla ut AI i allt från smartphones till elbilar.
Allt detta samtidigt som våra barn spenderar ännu mer tid på Tik-Tok.
Kina subventionerar, skalar och sprider sina lösningar globalt genom en medveten open source-strategi.
Och vi i Sverige? Vi diskuterar etiska riktlinjer, skriver rapporter och oroar oss för vad som händer med aktiekursen nästa kvartal.
Läs mer:
AI kan göra konsulterna överflödiga. Realtid
Svenska politiker pratar om ”innovationskraft” men lägger inga resurser i närheten av vad som krävs. Företagsledare jublar när kvartalssiffrorna är gröna, men vågar sällan ta de investeringar som kräver år av tålamod.
Vi tänker i kvartal. Kina tänker i generationer.
Ett farligt beroende byggs upp
Det här är inte bara geopolitik. Det är en näringslivsfråga för Sverige. Våra bolag har redan gjort sig beroende av amerikanska plattformar.
När kinesiska alternativ nu blir billigare och mer lättillgängliga kommer valet stå mellan två stormakter och vi själva är inte med i matchen.
Vill vi verkligen hamna i samma situation som med batterier eller rysk gas, där vi vaknade för sent och fick betala priset?
Det är dit vi är på väg, fast med AI.
Politiker som duckar och ledare som sover
Svenska politiker duckar gärna för den här frågan. Det blir enklare att prata om elbilar, klimatmål eller exportfrämjande resor än om en konkret AI-strategi.
Men när AI blir avgörande för industri, sjukvård, försvar och utbildning går det inte längre att vänta.
Och företagsledarna? De flesta är upptagna med att leverera nästa kvartalsrapport. Det finns för få svenska vd:ar som vågar ta de långsiktiga och obekväma besluten.
Trots att det är precis de besluten som avgör vår konkurrenskraft om fem eller tio år.
Vem tar ansvar för framtiden?
Hans-Ulrich Jörges skrev i Handelsblatt att Kinas AI-strategi redan fått USA:s techjättar att tappa fotfästet. Om Microsoft och Meta kan skakas om på det sättet – vad säger det om våra svenska industribolag?
Så jag ställer frågan direkt till våra politiker och näringslivstoppar: Varför reagerar ni alltid för sent? Varför låter ni Sverige bli en passiv åskådare medan Peking och Washington delar upp spelplanen?
Och viktigast, vem tar ansvar för den långsiktiga framtiden när ni själva är fullt upptagna med nästa delårsrapport eller valkampanj?
Vi behöver mod – inte fler utredningar
Det Sverige behöver nu är inte ännu en AI-kommission eller en strategi som fastnar i skrivbordslådan. Vi behöver politiskt mod och företagsledare som vågar tänka längre än till nästa kvartalsbokslut.
Om vi fortsätter på den inslagna vägen vaknar vi snart i en verklighet där våra bolag, våra jobb och vår välfärd styrs av teknologiska standarder som redan är satta i Peking.
Det är hög tid att sluta prata om ”innovationskraft” och börja visa den.
För framtiden väntar inte på oss, och Kina springer redan.
Läs mer om AI:
Robotarna flyttar hem till verkligheten. Realtid
AI är som en intelligens på kran. Dagens PS
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.
Lär dig mer om organizational behaviour management under detta kostnadsfria event. Delta aktivt, få verktyg som fungerar och bli den ledare din organisation behöver.