När Kina springer – står svenska ledare och pratar kvartalsrapporter

Kina tänker dominera AI-infrastrukturen

Kina tänker i decennier. Sverige i tänker i kvartal

Xi Jinping har en plan. Kina ska vara världsledande på AI till 2030. De investerar, bygger forskningskluster och låter sina techbolag rulla ut AI i allt från smartphones till elbilar.

Allt detta samtidigt som våra barn spenderar ännu mer tid på Tik-Tok.

Kina subventionerar, skalar och sprider sina lösningar globalt genom en medveten open source-strategi.

Och vi i Sverige? Vi diskuterar etiska riktlinjer, skriver rapporter och oroar oss för vad som händer med aktiekursen nästa kvartal.

Svenska politiker pratar om ”innovationskraft” men lägger inga resurser i närheten av vad som krävs. Företagsledare jublar när kvartalssiffrorna är gröna, men vågar sällan ta de investeringar som kräver år av tålamod.

Vi tänker i kvartal. Kina tänker i generationer.

Ett farligt beroende byggs upp

Det här är inte bara geopolitik. Det är en näringslivsfråga för Sverige. Våra bolag har redan gjort sig beroende av amerikanska plattformar.

När kinesiska alternativ nu blir billigare och mer lättillgängliga kommer valet stå mellan två stormakter och vi själva är inte med i matchen.

Vill vi verkligen hamna i samma situation som med batterier eller rysk gas, där vi vaknade för sent och fick betala priset?

Det är dit vi är på väg, fast med AI.

Politiker som duckar och ledare som sover

Svenska politiker duckar gärna för den här frågan. Det blir enklare att prata om elbilar, klimatmål eller exportfrämjande resor än om en konkret AI-strategi.

Men när AI blir avgörande för industri, sjukvård, försvar och utbildning går det inte längre att vänta.

Och företagsledarna? De flesta är upptagna med att leverera nästa kvartalsrapport. Det finns för få svenska vd:ar som vågar ta de långsiktiga och obekväma besluten.

Trots att det är precis de besluten som avgör vår konkurrenskraft om fem eller tio år.

Vem tar ansvar för framtiden?

Hans-Ulrich Jörges skrev i Handelsblatt att Kinas AI-strategi redan fått USA:s techjättar att tappa fotfästet. Om Microsoft och Meta kan skakas om på det sättet – vad säger det om våra svenska industribolag?

Så jag ställer frågan direkt till våra politiker och näringslivstoppar: Varför reagerar ni alltid för sent? Varför låter ni Sverige bli en passiv åskådare medan Peking och Washington delar upp spelplanen?

Och viktigast, vem tar ansvar för den långsiktiga framtiden när ni själva är fullt upptagna med nästa delårsrapport eller valkampanj?

Vi behöver mod – inte fler utredningar

Det Sverige behöver nu är inte ännu en AI-kommission eller en strategi som fastnar i skrivbordslådan. Vi behöver politiskt mod och företagsledare som vågar tänka längre än till nästa kvartalsbokslut.

Om vi fortsätter på den inslagna vägen vaknar vi snart i en verklighet där våra bolag, våra jobb och vår välfärd styrs av teknologiska standarder som redan är satta i Peking.

Det är hög tid att sluta prata om ”innovationskraft” och börja visa den.

För framtiden väntar inte på oss, och Kina springer redan.

