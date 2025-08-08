AI kan göra konsulten överflödig: "Existentiellt"

Att vara managementkonsult har i åratal varit ett lukrativt arbete.

Konsultfirmor som McKinsey, Bain och BCG har erbjudit företag råd i svåra situationer – och ofta har detta också lett till produktivitetsökningar.

Men nu står konsulterna inför en av sina största omvandlingar på över ett sekel när artificiell intelligens snabbt förändrar branschen, skriver Wall Street Journal.

Rekryterat fler specialister

Historiskt har konsultfirmornas värde legat i deras erfarenhet av liknande projekt hos andra kunder, ofta inom områden som företagsfusioner, omstruktureringar och digitalisering.

Under senare år har fokus skiftat från enbart strategiska råd till att vara mer involverade i implementeringen av exempelvis tekniska lösningar.

Konsultchefer som McKinseys vd Bob Sternfels kan behöva tänka om inför framtiden. (Foto: Kevin Wolf/AP/TT)

Detta har lett till att företagen rekryterat fler specialister, som programmerare.

AI:s genombrott innebär dock att många arbetsmoment kan utföras snabbare och billigare.

