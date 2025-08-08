Realtid
AI kan göra konsulten överflödig: "Existentiellt"

ai
Numera räcker det kanske inte längre med en konsult som kommer in och ger goda råd till en företagsledare. (Foto: Pexels).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Konsulter brukar påminna företag om vikten av förändring för att överleva. Nu måste konsultbranschen själv göra det – på grund av AI.

Att vara managementkonsult har i åratal varit ett lukrativt arbete.

Konsultfirmor som McKinsey, Bain och BCG har erbjudit företag råd i svåra situationer – och ofta har detta också lett till produktivitetsökningar.

Missa inte: Konsultjätten omkörd av konkurrenter och AI. Realtid

Men nu står konsulterna inför en av sina största omvandlingar på över ett sekel när artificiell intelligens snabbt förändrar branschen, skriver Wall Street Journal.

Rekryterat fler specialister

Historiskt har konsultfirmornas värde legat i deras erfarenhet av liknande projekt hos andra kunder, ofta inom områden som företagsfusioner, omstruktureringar och digitalisering.

Under senare år har fokus skiftat från enbart strategiska råd till att vara mer involverade i implementeringen av exempelvis tekniska lösningar.

Konsultchefer som McKinseys vd Bob Sternfels kan behöva tänka om inför framtiden. (Foto: Kevin Wolf/AP/TT)
Detta har lett till att företagen rekryterat fler specialister, som programmerare.

AI:s genombrott innebär dock att många arbetsmoment kan utföras snabbare och billigare.

Missa inte: Så använder konsultjättarna AI – och förändrar hela yrket. Dagens PS

Inte bara ren rådgivning

Stora språkmodeller och specialutvecklade verktyg kan redan producera analyser och presentationsmaterial som tidigare tog team av juniora konsulter dagar eller veckor att färdigställa.

”Tror jag att detta är ett existentiell fråga för vår yrkesgrupp? Ja, det gör jag”, säger Kate Smaje, en senior partner på McKinsey som leder företagets AI-arbete.

Konsulter tvingas försvara sina kontrakt: ”Inget fikonspråk”

Annars ryker de.

Utvecklingen driver fram en omställning i affärsmodellerna.

Färre kunder efterfrågar renodlad strategisk rådgivning och vill istället se partnerskap där konsultfirman deltar i att införa nya system, leder förändringsarbete och bygger intern kompetens.

Ersättning kopplas till resultat

Detta har lett till mer resultatbaserad ersättning, där betalningen är kopplad till att uppsatta mål uppnås.

Konkurrensen kommer också från techbolag som erbjuder AI-drivna lösningar direkt till företag, vilket kan göra konsultfirmornas traditionella rådgivningsroll överflödig.

Missa inte: Konsultboomen är över – McKinsey säger upp i drivor. Realtid

För att möta hotet behövs flera saker, enligt experter. En större specialisering, mer praktisk kompetens och förmåga att hantera komplexa förändringsprocesser, är viktigt.

”Kräver ödmjukhet”

Det är områden där mänsklig erfarenhet och förtroende fortfarande spelar en avgörande roll.

”Allt detta kräver ödmjukhet, något som inte faller sig naturligt för många i branschen. Konsulter talar ofta om behovet av förändring. Nu måste de själva genomleva det”, skriver The Economist i en ledare.

Trots farhågorna ser branschledare även möjligheter. AI kan frigöra resurser från rutinuppgifter och stärka konsultinsatserna genom snabbare och mer precisa analyser.

Få nappar på ny konsult-lag

Ett inte helt enkelt uppdrag.
Johannes Stenlund
