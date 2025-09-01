Realtid
Kontorsarbetare bränner ut sig – söker hjälp i ADHD-metoder

Känner du dig stressad? Då kanske du ska jobba med dina exekutiva funktioner. (Foto: Annie Ng/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Med allt större krav från arbetsmarknaden får kontorsarbetare problem med att prestera. Att förbättra sina exekutiva funktioner kan då hjälpa till.

En växande skara vuxna söker nu hjälp från coacher i exekutiva funktioner för att hantera överbelastning och organisatoriska utmaningar, skriver Business Insider.

Begreppet exekutiva funktioner har tidigare varit mest relevant för de med ADHD eller neuropsykiatriska diagnoser.

Men allt fler utan dessa diagnoser börjar nu också söka hjälp i metoder utvecklade för de diagnoserna.

Så undviker du att snubbla på dina egna superkrafter

Det som gjort dig framgångsrik kan också bli din största svaghet.

Började under pandemin

Trenden förstärktes under pandemin, då många tappade den struktur som en arbetsplats traditionellt erbjuder.

Lockdowns tog bort det yttre stödet, den interna strukturen, och många med oupptäckta svårigheter i exekutiva funktioner blev särskilt sårbara.

Att skjuta upp uppgifter är ett vanligt problem som coacher i exekutiva funktioner försöker lösa. (Foto: Unsplash)
Flera arbets- och utbildningsaktörer, bland annat coachingföretag som BetterUp och WorkSmart, har börjat inkludera detta i sin marknadsföring.

Vid universitet som exempelvis University of Denver, University of Minnesota och Oberlin College har man sedan pandemin också anställt särskilda coacher. Dessa coacher stödjer studenter i exekutiva funktioner.

Tips för att skapa rutiner

Coacherna inom exekutiv funktion riktar inte in sig så mycket på mål som på metoder i vardagen. De bygger strategier och fokuserar på rutiner och känslor kring sådant som till exempel uppskjutandebeteende.

I en artikel i New York Times lyfts flera praktiska sådana metoder fram för att stärka de exekutiva funktionerna i vardagen.

Bland råden finns att dela upp stora uppgifter i mindre delar. Det rekommenderas också att använda visuella hjälpmedel som listor och kalendrar, samt att aktivt pausa för reflektion innan beslut fattas.

Därför mår Generation Z dåligt på jobbet

Nu gäller det att hitta sätt att stärka deras psykiska motståndskraft i arbetslivet.

Inte bara ”träna hjärnan”

Andra tips handlar om att skapa rutiner som minskar behovet av spontana beslut. Det föreslås även att lägga in kortare stunder av återhämtning för att undvika överbelastning.

Experter betonar att det inte enbart handlar om att ”träna hjärnan”. Det handlar också om att bygga strukturer runt sig själv som gör det enklare att hushålla med mental energi.

Enligt psykologer kan små, konsekventa förändringar i vardagen ha stor effekt på lång sikt.

Kanske inte biologiska

En ny studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences och återgiven i Harvard Gazette utmanar antagandet att exekutiva funktioner är universella, biologiska grunddrag.

I stället pekar studien på att dessa färdigheter i hög grad påverkas av formell skolgång.

Forskarna undersökt i isolerade, oskolade samhällen i Kunene-regionen (Namibia och Angola) och jämförde resultaten med barn från Västeuropa och Bolivia.

Resultatet visade tydliga skillnader: de oskolade barnen utvecklade inte samma ”standardiserade” exekutiva funktioner som deras skolade motsvarigheter.

Joseph Henrich, som ledde studien, menar att det som ofta betraktas som grundläggande kognitiva funktioner i själva verket är färdigheter specifika för att fungera i en skolmiljö. Detta ställer betydande frågor kring hur universella dessa funktioner egentligen är.

Så gör du om du sitter fast med för hög lön

Kan vara svårt att ta sig ur ekorrhjulet.
ArbetslivHälsaKarriär
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

