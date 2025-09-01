Kontorsarbetare bränner ut sig – söker hjälp i ADHD-metoder

En växande skara vuxna söker nu hjälp från coacher i exekutiva funktioner för att hantera överbelastning och organisatoriska utmaningar, skriver Business Insider.

Begreppet exekutiva funktioner har tidigare varit mest relevant för de med ADHD eller neuropsykiatriska diagnoser.

Men allt fler utan dessa diagnoser börjar nu också söka hjälp i metoder utvecklade för de diagnoserna.

Började under pandemin

Trenden förstärktes under pandemin, då många tappade den struktur som en arbetsplats traditionellt erbjuder.

Lockdowns tog bort det yttre stödet, den interna strukturen, och många med oupptäckta svårigheter i exekutiva funktioner blev särskilt sårbara.

Att skjuta upp uppgifter är ett vanligt problem som coacher i exekutiva funktioner försöker lösa. (Foto: Unsplash)

ANNONS

Flera arbets- och utbildningsaktörer, bland annat coachingföretag som BetterUp och WorkSmart, har börjat inkludera detta i sin marknadsföring.

Vid universitet som exempelvis University of Denver, University of Minnesota och Oberlin College har man sedan pandemin också anställt särskilda coacher. Dessa coacher stödjer studenter i exekutiva funktioner.