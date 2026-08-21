Airbus tvingas vika sig – anställda får jobba hemifrån

Airbus backar från planerna på att kraftigt begränsa möjligheten till distansarbete efter en rad strejker bland anställda i Europa.

Flygplanstillverkaren hade planerat att från september minska möjligheten för anställda att arbeta hemifrån från två dagar i veckan till en. Enligt uppgifter från Reuters har företaget nu ändrat sig.

Chefer har informerats om att anställda i genomsnitt fortsatt ska kunna arbeta hemifrån två dagar i veckan.

Särskilt missnöjt i Spanien

Förändringen innebär ett bakslag för vd Guillaume Faurys försök att få tillbaka fler tjänstemän till kontoren, skriver The Guardian.

Faury har drivit frågan under flera månader och argumenterat för att Airbus behöver mer fysisk närvaro för att kunna hantera den starka efterfrågan på flygplan och utveckla nya produkter.

Airbus har samtidigt anställt tusentals personer under de senaste åren, vilket har ökat behovet av samarbete och kunskapsöverföring inom företaget.

Motståndet mot de skärpta reglerna har varit särskilt omfattande i Spanien. Där har anställda strejkat återkommande sedan juli.

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