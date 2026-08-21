Efter stora strejker i Europa har flygtillverkarbjässen Airbus till slut fått ge sig. Distansarbete, åtminstone till en viss del, kommer att vara kvar.
Airbus tvingas vika sig – anställda får jobba hemifrån
Airbus backar från planerna på att kraftigt begränsa möjligheten till distansarbete efter en rad strejker bland anställda i Europa.
Flygplanstillverkaren hade planerat att från september minska möjligheten för anställda att arbeta hemifrån från två dagar i veckan till en. Enligt uppgifter från Reuters har företaget nu ändrat sig.
Chefer har informerats om att anställda i genomsnitt fortsatt ska kunna arbeta hemifrån två dagar i veckan.
Särskilt missnöjt i Spanien
Förändringen innebär ett bakslag för vd Guillaume Faurys försök att få tillbaka fler tjänstemän till kontoren, skriver The Guardian.
Faury har drivit frågan under flera månader och argumenterat för att Airbus behöver mer fysisk närvaro för att kunna hantera den starka efterfrågan på flygplan och utveckla nya produkter.
Airbus har samtidigt anställt tusentals personer under de senaste åren, vilket har ökat behovet av samarbete och kunskapsöverföring inom företaget.
Motståndet mot de skärpta reglerna har varit särskilt omfattande i Spanien. Där har anställda strejkat återkommande sedan juli.
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Tuff utmaning för ledningen
Omkring 40 procent av Airbus omkring 14 000 anställda i landet har deltagit i strejker under de senaste veckorna.
Protesterna har handlat om flera frågor, däribland möjligheten att arbeta hemifrån, transporter, betald ledighet och löner.
Även i Frankrike och Storbritannien har det förekommit sporadiska protester mot planerna på att få tjänstemän att tillbringa fyra dagar i veckan på kontoret.
Strejkerna har därmed blivit en betydande utmaning för Airbus ledning, även om produktionen hittills inte verkar ha påverkats.
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Försöker kompromissa
Tillverkningen är särskilt viktig eftersom Airbus spelar en central roll inom den europeiska försvarsindustrin.
Den förändrade policyn innebär att företaget fortfarande vill öka den fysiska närvaron, men att kravet på kontorsarbete blir mindre långtgående än vad som tidigare planerats.
Frågan om distansarbete har blivit en allt större konflikt mellan arbetsgivare och anställda efter pandemin.
Många företag har försökt få tillbaka personalen till kontoren, samtidigt som anställda har vant sig vid större flexibilitet.
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