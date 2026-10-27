Jobben blir fler – men en åldersgrupp står helt still

Bolagen växer – firmorna krymper

Även bland företagarna syns en tydlig förskjutning. Antalet som driver aktiebolag ökade med 7 000 till 274 000, en uppgång med 2,5 procent. Antalet egenföretagare minskade samtidigt med 4 000 till 221 000.

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Företagandet är fortsatt mansdominerat. Av dem som driver aktiebolag är 208 000 män och 66 000 kvinnor. Bland de sysselsatta kvinnorna var 95 procent anställda, mot 88 procent av männen.

17 000 färre arbetslösa

Antalet arbetslösa i åldern 20–65 år uppgick till 271 000 i augusti, en minskning med 17 000 jämfört med samma månad året innan. Arbetslösheten sjönk därmed till 5,2 procent, från 5,5 procent.

Bland kvinnor var arbetslösheten 5,3 procent och bland män 5,0 procent – en nedgång med 0,3 respektive 0,4 procentenheter på ett år.

Jämfört med juli steg dock arbetslösheten något. Då var 262 000 arbetslösa, motsvarande 5,0 procent. SCB lägger tonvikten vid jämförelsen med samma månad i fjol.

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Två mått – två bilder

Den som följer arbetsmarknaden kan undra hur arbetslösheten kan ligga på drygt 5 procent. SCB:s månatliga arbetskraftsundersökning AKU – det officiella arbetslöshetsmåttet – visar nämligen betydligt högre nivåer.

Enligt AKU var den säsongsrensade arbetslösheten 8,7 procent i augusti, upp från 8,6 procent månaden innan, och något över analytikernas förväntan, rapporterade Placera. Även AKU visade dock på ljusglimtar. ”I augusti ser vi positiva tecken på arbetsmarknaden”, sade Felicia Holm, statistiker på SCB, och pekade på att uppgången i sysselsättning främst drivs av kvinnor.

Skillnaden beror på metoden. Befolkningens arbetsmarknadsstatus bygger på register och avser 20–65-åringar, medan AKU är en urvalsundersökning som omfattar 15–74 år och fångar fler grupper, exempelvis studenter som söker extrajobb.

I den senaste AKU-mätningen syntes en fortsatt förbättring. I september var arbetslösheten 8,1 procent, icke säsongrensat, med 466 000 arbetslösa.

Trögt framåt

I juni stod arbetsmarknaden i praktiken stilla, rapporterade Realtid då. Och återhämtningen väntas ta tid. De flesta prognosmakare räknar med att arbetslösheten blir kvar runt 8,5 procent under 2026, eftersom arbetsmarknaden släpar efter konjunkturen, skriver Ekonomifakta.

Flera bedömare har också varnat för att det kan dröja till 2027 innan arbetslösheten sjunker mer påtagligt. Samtidigt har antalet arbetade timmar tidigare minskat.

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