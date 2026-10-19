Tekniska språng har ofta lett till både arbetslöshet och tillväxt. Nu står AI-revolutionen för dörren, och då kan kvinnodominerande yrken drabbas först.
Kvinnodominerande yrken kan förlora fler jobb till AI
Kvinnor kan drabbas hårdare än män när artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden.
Det menar bedömare som har tittat närmare på historien för att försöka förutspå framtiden.
De menar att erfarenheter från automatiseringen av telefonväxlar och datorernas intåg visar hur ny teknik kan slå ut kvinnodominerade yrken, skriver CNBC.
Många jobb försvann
Nästan var tionde kvinna i höginkomstländer arbetar i ett yrke med särskilt hög risk att påverkas av AI, enligt en analys från Internationella arbetsorganisationen, ILO, som publicerades i mars.
AI kan framför allt automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter som kräver hantering av siffror, informationsbearbetning och identifiering av mönster.
Det gör administrativa yrken särskilt utsatta. Kvinnor utgör omkring 90 procent av sekreterare och kontorsanställda, enligt Ariane Hegewisch, forskare vid Institute for Women’s Policy Research.
Historien visar hur omfattande konsekvenserna kan bli. På 1940-talet var omkring 95 procent av USA:s telefonister kvinnor.
Arbetet krävde lång utbildning och stor precision, men automatiserade telefonväxlar gjorde så småningom yrkesgruppen överflödig. Uppskattningsvis 75 000 arbetstillfällen försvann under de följande årtiondena.
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Lättare för yngre att anpassa sig
Forskning från ekonomerna James Feigenbaum och Daniel P. Gross visar att många av de telefonister som redan arbetade i yrket förlorade sina jobb och tvingades ta sämre betalda arbeten eller lämna arbetsmarknaden.
Däremot klarade sig yngre generationer bättre. De kunde lättare anpassa sig till förändringarna och hitta andra arbeten med liknande lönenivåer.
Även persondatorns genombrott på 1980-talet förändrade kvinnors ställning på arbetsmarknaden. År 1980 arbetade omkring 4,7 miljoner amerikaner som sekreterare, stenografer och maskinskrivare. Över 98 procent var kvinnor.
När datorer och ordbehandlingsprogram slog igenom kunde många arbetsuppgifter utföras direkt av chefer och andra anställda, vilket minskade behovet av särskild kontorspersonal.
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Har gett olika effekter
Samtidigt skapade tekniken nya möjligheter. Kvinnor kunde använda datorer för att utveckla sina färdigheter och ta sig an mer kvalificerade uppgifter.
En studie från 2022 visade att företag som införde programvara för administrativa arbetsuppgifter fick en minskning av sysselsättningen i sektorn med en procent, men att lönerna för högskoleutbildade ökade med tre procent.
Tidigare tekniksprång har också bidragit till att skapa nya arbeten. Tvättmaskiner och andra hushållsapparater minskade tiden som lades på obetalt hushållsarbete och gjorde det lättare för fler kvinnor att förvärvsarbeta.
Men AI kan innebära en större utmaning. Tekniken väntas inte bara automatisera enklare rutinuppgifter, utan också kunna ta över mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det ger en större osäkerhet kring hur arbetsmarknaden påverkas.
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