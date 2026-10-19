Kvinnodominerande yrken kan förlora fler jobb till AI

Kvinnor kan drabbas hårdare än män när artificiell intelligens förändrar arbetsmarknaden.

Det menar bedömare som har tittat närmare på historien för att försöka förutspå framtiden.

De menar att erfarenheter från automatiseringen av telefonväxlar och datorernas intåg visar hur ny teknik kan slå ut kvinnodominerade yrken, skriver CNBC.

Många jobb försvann

Nästan var tionde kvinna i höginkomstländer arbetar i ett yrke med särskilt hög risk att påverkas av AI, enligt en analys från Internationella arbetsorganisationen, ILO, som publicerades i mars.

AI kan framför allt automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter som kräver hantering av siffror, informationsbearbetning och identifiering av mönster.

Det gör administrativa yrken särskilt utsatta. Kvinnor utgör omkring 90 procent av sekreterare och kontorsanställda, enligt Ariane Hegewisch, forskare vid Institute for Women’s Policy Research.

Historien visar hur omfattande konsekvenserna kan bli. På 1940-talet var omkring 95 procent av USA:s telefonister kvinnor.

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Arbetet krävde lång utbildning och stor precision, men automatiserade telefonväxlar gjorde så småningom yrkesgruppen överflödig. Uppskattningsvis 75 000 arbetstillfällen försvann under de följande årtiondena.

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