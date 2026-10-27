Så skapar du en vi-känsla med jargong utan att stänga ute någon

2. Ge nykomlingen en karta

Släktmiddagen är ett klassiskt exempel. Alla runt bordet känner till historien om morbror Bosse och husvagnen i Tyskland 1997. Den nye pojkvännen gör det inte.

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Samma sak händer på jobbet. Gamla kollegor kan kasta namn, historier och pikar mellan sig som om arbetsplatsen vore säsong sju av en tv-serie där den nyanställde precis slagit på första avsnittet.

”Då är det självklart att det är de som har jargongen som ska tänka till. De ska anstränga sig och jobba aktivt med att inkludera den som är ny”, säger Johan Pettersson.

Ofta räcker en mening med bakgrund. Insiderskämtet behöver inte pensioneras, men fler kan få nyckeln.

3. Titta på vem som skrattar

Att folk skrattar betyder inte automatiskt att skämtet landade rätt.

Forskning om humor på arbetsplatser visar att makt spelar roll. Anställda kan reagera på retande från en chef på ett helt annat sätt än på samma skämt från en jämbördig kollega. Studier har också visat att humor kan stärka status när den fungerar, men sänka den när omgivningen uppfattar skämtet som olämpligt.

För chefen är därför en ganska enkel regel användbar. Om skämtet kräver att den underordnade skrattar för att hålla chefen på gott humör är det kanske inte årets bästa material.

Ett bra fikarum tål både skämt, allvar och någon som säger att den där repliken faktiskt inte var särskilt kul. Foto: Canva

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4. Sluta försvara allt med ”högt i tak”

När någon markerar mot ett skämt kommer två repliker ofta snabbt.

”Det var ju bara på skoj.”

”Här har vi högt i tak.”

”Det här visar att de behöver träna på förmågan att reflektera kring sig själva och att mentalisera, att förstå hur andra kan uppfatta det som sker och sägs”, säger Johan Pettersson.

Forskaren Amy Edmondson vid Harvard Business School beskriver psykologisk trygghet som känslan av att det går att säga vad man tycker, ställa frågor och erkänna misstag utan rädsla för sociala konsekvenser.

I American Psychological Associations arbetslivsundersökning uppgav 95 procent av personer med hög psykologisk trygghet att de kände tillhörighet på jobbet. Bland personer med låg trygghet var motsvarande andel 69 procent. Skillnaden är 26 procentenheter.

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5. Låt någon säga stopp utan rättegång

En fungerande jargong måste tåla att någon ibland säger ”den där var inte kul”.

Det behöver inte följas av en två timmar lång värdegrundsworkshop med ljummet konferenskaffe. Gruppen kan ändra ton och gå vidare.

”Vi kan alla trilla dit, men det betyder inte att vi är dåliga människor. Det betyder bara att vi måste ta ansvar för våra brister”, säger Johan Pettersson.

På arbetsplatser är frågan dessutom större än gott bordsskick. Arbetsmiljöverket pekar uttryckligen ut ”en otrevlig jargong med nedsättande skämt” som ett möjligt tecken på brister i den sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och ha rutiner för hur sådana problem ska hanteras.

Jargong kan skapa gemenskap snabbare än ännu en kickoff med grupparbete och ljummet kaffe. Foto: Canva

Fakta Perfect Weekend: Samtalen som kan bli problem på jobbet

Politisk agitation. Att diskutera politik är normalt tillåtet. Men arbetsgivaren kan sätta gränser för kampanjande, värvning och användning av arbetstid, mejl och andra resurser för politiska aktiviteter. Nedsättande skämt om kön, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Här kan jargongen övergå i trakasserier eller diskriminering. Sexuella kommentarer och anspelningar. Oönskade sexuella skämt, kommentarer, inviter och anspelningar kan utgöra sexuella trakasserier. Personangrepp, förlöjliganden och utfrysning. Återkommande pikar och nedsättande skämt kan bli en arbetsmiljöfråga, även om de som säger dem hävdar att allt är på skoj. Företagshemligheter och känsliga uppgifter. Anställda kan omfattas av lojalitetsplikt, sekretess och regler om företagshemligheter. Kunduppgifter, affärsplaner och interna problem är alltså inte självklart material för lunchbordet. Att tala för arbetsgivaren när du egentligen talar för dig själv. Många företag skiljer tydligt mellan privata åsikter och företagets ståndpunkt, särskilt i sociala medier och politiska frågor.

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Offentliganställda har ett starkare grundlagsskydd för sin yttrandefrihet än privatanställda. En myndighet kan därför inte utan vidare bestämma att personalen inte får uttrycka politiska åsikter.