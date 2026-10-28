Frysta löner ledde till missnöje bland nyanställda på några av de stora konsultbolagen. Men nu blir det mer lukrativt att vara konsult igen.
Trendbrottet: Nu höjer konsultfirmorna ingångslönerna
De amerikanska konsultbolagen McKinsey, Boston Consulting Group och Bain höjer ingångslönerna för nyanställda akademiker för första gången sedan 2022.
Bakom utvecklingen ligger hårdare konkurrens om talanger från teknikbolag och företag inom artificiell intelligens, samtidigt som konsultbranschen åter växer.
Enligt rekryteringsrådgivaren Management Consulted höjer de tre bolagen grundlönerna med mellan fyra och nio procent för nyanställda i USA nästa sommar.
Frös ingångslönerna
Från 2027 kommer samtliga tre att erbjuda en ingångslön på 120 000 dollar per år för kandidater med grundexamen och 200 000 dollar för nyanställda med MBA-examen, skriver Financial Times.
Tidigare betalade McKinsey och Bain 112 000 dollar till nyutexaminerade med grundexamen och 192 000 dollar till MBA-utbildade. BCG låg 2 000 dollar under konkurrenterna i båda kategorierna.
Löneökningarna kommer efter tre år då bolagen frös ingångslöner och bonusar för nyanställda under första året.
Perioden präglades av svagare tillväxt i konsultbranschen och minskad konkurrens från tekniksektorn, där omfattande uppsägningar gjorde det svårare för nyutexaminerade att hitta alternativa arbetsgivare.
Läs mer: Mjukvara och konsulter smälter ihop – SaaS-bolag kan gå under. Dagens PS
Ligger under toppnivåerna
Nu har rekryteringen inom tekniksektorn åter tagit fart. Samtidigt har AI-företag blivit attraktiva arbetsgivare för unga akademiker, vilket ytterligare ökar konkurrensen om kvalificerad arbetskraft.
Den starkare arbetsmarknaden sammanfaller med att konsultbolagens intäkter växer snabbare igen. En viktig drivkraft är efterfrågan på hjälp med att införa AI i företagens verksamheter.
Tillväxten ligger dock fortfarande under toppnivåerna från 2021 och 2022, då företag anlitade konsulter i stor omfattning för att genomföra digitala omställningar efter pandemin.
Läs mer: Så använder konsultjättarna AI – och förändrar hela yrket. Dagens PS
Vill anställa fler
Samtidigt innebär AI en utmaning för branschen. Tekniken gör det möjligt för kunder att utföra fler analyser och andra arbetsuppgifter internt, vilket på sikt kan minska behovet av externa konsulter.
Konsultbolagen har dock signalerat att de tänker fortsätta rekrytera nyutexaminerade i betydande omfattning, trots att AI redan automatiserar vissa uppgifter som tidigare utfördes av juniora medarbetare.
McKinsey planerar exempelvis att öka antalet nyanställda konsulter med omkring 12 procent under 2027 jämfört med i år.
Analysföretaget Source Global räknar med att konsultbranschens intäkter växer med 5–7 procent under de kommande åren. Efterfrågan på kompetens inom data och teknik väntas bli allt viktigare för branschens utveckling.
Läs mer: Försvaret får mer pengar i brittisk budget – satsar på inhemsk industri. Realtid