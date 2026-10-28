Trendbrottet: Nu höjer konsultfirmorna ingångslönerna

De amerikanska konsultbolagen McKinsey, Boston Consulting Group och Bain höjer ingångslönerna för nyanställda akademiker för första gången sedan 2022.

Bakom utvecklingen ligger hårdare konkurrens om talanger från teknikbolag och företag inom artificiell intelligens, samtidigt som konsultbranschen åter växer.

Enligt rekryteringsrådgivaren Management Consulted höjer de tre bolagen grundlönerna med mellan fyra och nio procent för nyanställda i USA nästa sommar.

Frös ingångslönerna

Från 2027 kommer samtliga tre att erbjuda en ingångslön på 120 000 dollar per år för kandidater med grundexamen och 200 000 dollar för nyanställda med MBA-examen, skriver Financial Times.

Tidigare betalade McKinsey och Bain 112 000 dollar till nyutexaminerade med grundexamen och 192 000 dollar till MBA-utbildade. BCG låg 2 000 dollar under konkurrenterna i båda kategorierna.

Löneökningarna kommer efter tre år då bolagen frös ingångslöner och bonusar för nyanställda under första året.

Perioden präglades av svagare tillväxt i konsultbranschen och minskad konkurrens från tekniksektorn, där omfattande uppsägningar gjorde det svårare för nyutexaminerade att hitta alternativa arbetsgivare.

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