I sitt avslutande brev som vd för Berkshire Hathaway kritiserar investeringslegendaren Warren Buffett de spirande vd-lönerna och uppmanar till eftertanke om vad som verkligen utgör framgång.
Warren Buffetts sista varning: Giriga chefer
Warren Buffett, som den 1 januari lämnar över vdposten för Berkshire Hathaway till Greg Abel efter 60 år vid rodret, ägnar sitt sista årliga aktieägarbrev åt att varna för en växande trend av exploderande VD-ersättningar, skriver Fortune.
”Det som ofta stör mycket rika vd:ar – de är trots allt människor – är att andra vd:ar blir ännu rikare. Avund och girighet går hand i hand”, skriver Buffett.
Hans kommentarer kommer i kölvattnet av att Tesla-investerare förra torsdagen godkände Elon Musks rekordstora ersättningspaket på 1 biljon dollar. Paketet, som är beroende av att elbilsföretaget når ett börsvärde på 8,5 biljoner dollar, skulle göra den redan världens rikaste man till den första biljonären.
Redan dagen efter tillkännagav konkurrenten Rivian ett liknande upplägg för sin vd RJ Scaringe. Ett paket värt 4,6 miljarder dollar över kommande decennium, rapporterar CNBC.
Transparensen slog tillbaka
Buffett konstaterar att transparenskrav kring VD-löner, som ursprungligen syftade till att skapa medvetenhet om de enorma ersättningarna, istället fått motsatt effekt.
”De goda avsikterna fungerade inte, istället slog de tillbaka”, skriver han.
”Vd:n för företag A tittade på sin konkurrent hos företag B och förmedlade subtilt till sin styrelse att han borde vara värd mer.”
Utvecklingen är slående: bland USA:s 100 största lågavlönade arbetsgivare ökade vd-ersättningarna med 34,7 procent mellan 2019 och 2024, enligt en rapport från Institute for Policy Studies. Löneklyftan mellan vd:ar och anställda växte samtidigt från 560:1 till 632:1.
Buffett själv står i stark kontrast till trenden med en årslön på 100 000 dollar, även om hans förmögenhet uppgår till cirka 150 miljarder dollar tack vare hans investeringar.
Buffett ger livsråd
Men i sitt brev fokuserar 95-åringen inte bara på kritik. Han delar också med sig av livserfarenheter och råd till framtida ledare.
”Jag är glad att kunna säga att jag känner mig bättre inför andra halvan av mitt liv än den första”, skriver Buffett enligt CNBC.
Hans budskap till dem som vill leva väl är tydligt:
”Bestäm vad du vill att din dödsannons ska säga och lev det liv som förtjänar det”. Han uppmuntrar också till att välja förebilder noggrant och imitera dem.
”Storhet kommer inte genom att samla stora mängder pengar, stor publicitet eller stor makt i regeringen”, skriver Buffett.
Vänlighet kostar ingenting
Warren Buffett har varit känd för sin vältalighet och sina observationer i aktieägarbreven. Men det här var alltså det sista.
Men trots att han nu lämnar vd-stolen kommer Buffett att fortsätta dela ett tacksamhetsbudskap med aktieägarna varje år.
Så även om det inte är det sista från den 95 år gamla investerargurun så är det det sista som verksam företagsledare. En företagsledare som även vill betona medmänsklighet.
”När du hjälper någon på något av tusentals sätt hjälper du världen. Vänlighet kostar ingenting men är också ovärderlig”, skriver han.
