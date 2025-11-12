Warren Buffetts sista varning: Giriga chefer

Warren Buffett, som den 1 januari lämnar över vdposten för Berkshire Hathaway till Greg Abel efter 60 år vid rodret, ägnar sitt sista årliga aktieägarbrev åt att varna för en växande trend av exploderande VD-ersättningar, skriver Fortune.

”Det som ofta stör mycket rika vd:ar – de är trots allt människor – är att andra vd:ar blir ännu rikare. Avund och girighet går hand i hand”, skriver Buffett.

Hans kommentarer kommer i kölvattnet av att Tesla-investerare förra torsdagen godkände Elon Musks rekordstora ersättningspaket på 1 biljon dollar. Paketet, som är beroende av att elbilsföretaget når ett börsvärde på 8,5 biljoner dollar, skulle göra den redan världens rikaste man till den första biljonären.

Redan dagen efter tillkännagav konkurrenten Rivian ett liknande upplägg för sin vd RJ Scaringe. Ett paket värt 4,6 miljarder dollar över kommande decennium, rapporterar CNBC.

Transparensen slog tillbaka

Buffett konstaterar att transparenskrav kring VD-löner, som ursprungligen syftade till att skapa medvetenhet om de enorma ersättningarna, istället fått motsatt effekt.

Warren Buffett varnar för för höga ersättningar. Likt de som lovats Elon Musk. (Foto: AP)

”De goda avsikterna fungerade inte, istället slog de tillbaka”, skriver han.

”Vd:n för företag A tittade på sin konkurrent hos företag B och förmedlade subtilt till sin styrelse att han borde vara värd mer.”

Utvecklingen är slående: bland USA:s 100 största lågavlönade arbetsgivare ökade vd-ersättningarna med 34,7 procent mellan 2019 och 2024, enligt en rapport från Institute for Policy Studies. Löneklyftan mellan vd:ar och anställda växte samtidigt från 560:1 till 632:1.

Buffett själv står i stark kontrast till trenden med en årslön på 100 000 dollar, även om hans förmögenhet uppgår till cirka 150 miljarder dollar tack vare hans investeringar.