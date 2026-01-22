Från megaaffär till katastrof – Berkshire kan lämna storbolaget

Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar, cirka 70 miljarder kronor.

Det framgår av ett offentligt dokument där det anges att Berkshire har registrerat möjligheten att sälja upp till 325,4 miljoner aktier i bolaget, rapporterar Financial Times.

Berkshire är bolagets största ägare med 325,6 miljoner aktier, motsvarande en ägarandel på 27,5 procent. Beskedet fick Kraft Heinz-aktien att falla med 6,8 procent i den tidiga onsdagshandeln.

Skapade bolaget tillsammans med 3G

Warren Buffetts Berkshire Hathaway spelade en central roll i skapandet av Kraft Heinz.

Tillsammans med riskkapitalbolaget 3G Capital köptes ketchuptillverkaren Heinz ut från börsen 2013 för 28 miljarder dollar.

Kraft och Heinz gick samman. Det gick inte så bra som man hade hoppats. (Foto: AP / TT)

Två år senare slogs bolaget samman med Kraft i en megaffär värd 63 miljarder dollar.

Investeringen har dock utvecklats katastrofalt.

Kraft Heinz-aktien har tappat omkring två tredjedelar av sitt värde sedan 2015.

Buffett har i efterhand medgett att han betalade för mycket för Kraft.

”Jag hade fel på ett par sätt med Kraft Heinz. Vi betalade för mycket för Kraft”, sade Buffett i en intervju 2019, enligt Reuters.