22 jan. 2026

Från megaaffär till katastrof – Berkshire kan lämna storbolaget

Warren Buffetts affär i Kraft Heinz var kanske inte hans bästa. (Foto: Nati Harnik / AP /TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Warren Buffetts investeringsbolag kan sälja hela sitt 7,7 miljarder dollar stora innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, som bolaget var med och skapade för över tio år sedan.

Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar, cirka 70 miljarder kronor.

Det framgår av ett offentligt dokument där det anges att Berkshire har registrerat möjligheten att sälja upp till 325,4 miljoner aktier i bolaget, rapporterar Financial Times.

Berkshire är bolagets största ägare med 325,6 miljoner aktier, motsvarande en ägarandel på 27,5 procent. Beskedet fick Kraft Heinz-aktien att falla med 6,8 procent i den tidiga onsdagshandeln.

Skapade bolaget tillsammans med 3G

Warren Buffetts Berkshire Hathaway spelade en central roll i skapandet av Kraft Heinz.

Tillsammans med riskkapitalbolaget 3G Capital köptes ketchuptillverkaren Heinz ut från börsen 2013 för 28 miljarder dollar.

Kraft och Heinz gick samman. Det gick inte så bra som man hade hoppats. (Foto: AP / TT)
Två år senare slogs bolaget samman med Kraft i en megaffär värd 63 miljarder dollar.

Investeringen har dock utvecklats katastrofalt.

Kraft Heinz-aktien har tappat omkring två tredjedelar av sitt värde sedan 2015.

Buffett har i efterhand medgett att han betalade för mycket för Kraft.

”Jag hade fel på ett par sätt med Kraft Heinz. Vi betalade för mycket för Kraft”, sade Buffett i en intervju 2019, enligt Reuters.

Splittas i två bolag

Kraft Heinz håller på att delas upp i två separata bolag.

Den ena delen kommer att innehålla snabbväxande varumärken som Heinz ketchup och Philadelphia cream cheese, medan den andra får långsammare matvaruvarumärken.

Buffett har tidigare sagt att han var emot uppdelningen.

Det nya bolaget med arbetsnamnet Global Taste Elevation Co kommer att ledas av Steve Cahillane, som tillträdde som chef för Kraft Heinz den 1 januari i år.

Ny vd på plats

Vid årsskiftet tog Greg Abel över som vd för Berkshire Hathaway efter Buffett.

Abel, som tidigare satt i Kraft Heinz styrelse fram till 2024, förväntas presentera sin vision för det jättelika konglomeratet i ett årligt brev nästa månad.

Berkshire har under senare tid minskat sitt aktieinnehav i flera bolag, inklusive Apple, Citigroup och Bank of America. Som resultat har bolagets kassamedel nått rekordnivåer.

Kraft Heinz betonar dock att registreringen inte nödvändigtvis innebär att någon försäljning faktiskt kommer att genomföras.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

