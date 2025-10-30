Generation Z flyr universiteten

Förtroendet för det amerikanska högskolesystemet rasar i en oroväckande takt. Sju av tio amerikaner anser att högre utbildning är på väg åt fel håll, en markant ökning från 56 procent år 2020, enligt ny data från Pew Research Center.

Missnöjet sträcker sig över politiska gränser, 77 procent av republikanerna och 65 procent av demokraterna uttrycker oro över utbildningssystemets riktning.

Bakom siffrorna döljer sig en brutal verklighet för Gen Z: skyhöga studieavgifter, försvinnande instegsjobb och en ekonomisk börda som överstiger tidigare generationers.

Skulder och förlorade möjligheter

Den genomsnittliga Gen Z-studenten bär på över 94 000 dollar i personlig skuld, jämfört med millennials 60 000 dollar och Gen X:s 53 000 dollar, enligt en undersökning från Newsweek.

Situationen förvärras av att traditionella instegsjobb automatiseras av AI, vilket stänger dörren till karriärmöjligheter för nyutexaminerade.

Enligt Fortune kämpade 58 procent av de som tog examen förra året fortfarande med att hitta stabilt arbete i juli. Det är en dramatisk ökning från de 25 procent som millennials och Gen X upplevde.

Anställningar av nyutexaminerade bland de 15 största teknikföretagen har sjunkit med över 50 procent sedan 2019.