Högre utbildning i USA blir bara dyrare samtidigt som jobb försvinner på grund av AI. Unga väljer därför andra vägar framåt.
Generation Z flyr universiteten
Förtroendet för det amerikanska högskolesystemet rasar i en oroväckande takt. Sju av tio amerikaner anser att högre utbildning är på väg åt fel håll, en markant ökning från 56 procent år 2020, enligt ny data från Pew Research Center.
Missnöjet sträcker sig över politiska gränser, 77 procent av republikanerna och 65 procent av demokraterna uttrycker oro över utbildningssystemets riktning.
Bakom siffrorna döljer sig en brutal verklighet för Gen Z: skyhöga studieavgifter, försvinnande instegsjobb och en ekonomisk börda som överstiger tidigare generationers.
Skulder och förlorade möjligheter
Den genomsnittliga Gen Z-studenten bär på över 94 000 dollar i personlig skuld, jämfört med millennials 60 000 dollar och Gen X:s 53 000 dollar, enligt en undersökning från Newsweek.
Situationen förvärras av att traditionella instegsjobb automatiseras av AI, vilket stänger dörren till karriärmöjligheter för nyutexaminerade.
Enligt Fortune kämpade 58 procent av de som tog examen förra året fortfarande med att hitta stabilt arbete i juli. Det är en dramatisk ökning från de 25 procent som millennials och Gen X upplevde.
Anställningar av nyutexaminerade bland de 15 största teknikföretagen har sjunkit med över 50 procent sedan 2019.
Arbeteraryrken lockar i stället för högre utbildning
Som svar på krisen vänder sig Gen Z i allt större utsträckning mot hantverksyrken. Cirka 78 procent av amerikanerna har noterat ett ökande intresse för mer traditionella arbetarjobb bland unga vuxna, enligt en undersökning.
Inskrivningen på yrkesinriktade community colleges steg med 16 procent förra året. Det är den högsta nivån sedan National Student Clearinghouse började följa data 2018.
Särskilt byggbranschen och tekniska yrken ser en kraftig tillströmning, med en 23-procentig ökning av Gen Z-studenter inom byggnation mellan 2022 och 2023.
Trenden syns tydligast utanför städerna
I landsbygdsområden är trenden särskilt tydlig.
”Min stress handlar om att välja ett alternativ, inte att hitta ett”, säger Briar Townes, en nyutexaminerad gymnasieelev i Wyoming County, New York, till Fortune.
I regionen, där det finns fler kor än människor, erbjuder lokala fabriker och hantverksyrken konkurrenskraftiga löner utan krav på högskoleexamen.
Demografiskt stup hotar ekonomin
Samtidigt varnar många för ett kommande ”demografisk stup” som förväntas slå hårt mot högskolesektorn, skriver NPR.
Antalet 18-åringar beräknas minska med 15 procent, eller 650 000 personer årligen, fram till 2039. Detta kommer efter att amerikanska högskolor redan upplevt en 15-procentig nedgång i inskrivningar mellan 2010 och 2021.
Arbetskraftsbrist hotar på sikt
Konsekvenserna sträcker sig långt bortom universitetsvärlden. Georgetown University Center on Education and the Workforce förutspår en massiv arbetskraftsbrist, med sex miljoner fler jobb än tillgängliga arbetstagare år 2032.
”Om vi inte behåller vårt försprång inom innovation och högskoleutbildning kommer vi att få en ekonomisk nedgång och i slutändan en sänkt levnadsstandard”, varnar Jeff Strohl, direktör vid centret, till NPR.
Med över fyra miljoner människor anställda inom högre utbildning och varje stängt college som kostar 265 jobb och 67 miljoner dollar i årlig ekonomisk påverkan, står USA inför en utbildningskris med långtgående samhällsekonomiska konsekvenser.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
