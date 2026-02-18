Gen Z utmanar äldre chefers sätt att leda

Ny forskning från National Bureau of Economic Research visar att millennial- och Gen Z‑chefer är betydligt mer positiva till distansarbete än boomer- och Gen X‑ledare.

Yngre företag och Gen Z-chefer driver på distansarbetet

Forskarna följde 8 000 amerikanska arbetstagare under 2025. Mönstret var tydligt: yngre företag och yngre vd:ar låter sina anställda arbeta hemifrån oftare, rapporterar Fortune.

På företag grundade efter 2015 sker distansarbete nästan dubbelt så ofta som på bolag från före 1990.

Och ju yngre vd, desto färre dagar kräver de på kontoret. Under Gen Z-chefer är hemarbete allra vanligast.

Det innebär att dagens hårda kontorslinje hos jättar som Amazon och JPMorgan kan bli kortvarig. När äldre chefer lämnar sina poster tar yngre ledare över, och de tar med sig sin syn på flexibilitet.