Hemarbete kan snart göra comeback. Inte tack vare HR‑policyer, utan på grund av ett generationsskifte i ledningsgrupperna.
Gen Z utmanar äldre chefers sätt att leda
Ny forskning från National Bureau of Economic Research visar att millennial- och Gen Z‑chefer är betydligt mer positiva till distansarbete än boomer- och Gen X‑ledare.
Yngre företag och Gen Z-chefer driver på distansarbetet
Forskarna följde 8 000 amerikanska arbetstagare under 2025. Mönstret var tydligt: yngre företag och yngre vd:ar låter sina anställda arbeta hemifrån oftare, rapporterar Fortune.
På företag grundade efter 2015 sker distansarbete nästan dubbelt så ofta som på bolag från före 1990.
Och ju yngre vd, desto färre dagar kräver de på kontoret. Under Gen Z-chefer är hemarbete allra vanligast.
Det innebär att dagens hårda kontorslinje hos jättar som Amazon och JPMorgan kan bli kortvarig. När äldre chefer lämnar sina poster tar yngre ledare över, och de tar med sig sin syn på flexibilitet.
Gen Z-ledare bygger digitala företag
Yngre chefer, särskilt Gen Z, är inte bara mer flexibla. De är också mer digitala. Många har byggt sina företag direkt i Slack, Zoom och AI‑verktyg.
För dem är distansarbete inte en förmån, utan ett arbetssätt.
Forskningen visar också att företag med yngre vd:ar snabbare tar till sig ny teknik och arbetar mer mjukvarudrivet.
”Företag som inte omfamnar AI kommer att försvinna”
Techledare varnar samtidigt för att företag som håller fast vid fysisk närvaro riskerar att halka efter. Mark Dixon, vd för IWG, säger att bolag som inte omfamnar AI kommer att försvinna.
AppNexus‑grundaren Brian O’Kelley går längre: han menar att distansbaserade företag får tillgång till global talang och bygger kulturer där både människor och AI kan arbeta asynkront och effektivt.
Framtidens arbetsplats formas av Gen Z:s syn på arbete
Slutsatsen är tydlig: framtidens arbetsliv avgörs inte av kontorskrav, utan av vilka som sitter i ledningen.
När Gen Z kliver in i hörnkontoren följer deras syn på flexibilitet, teknik och distansarbete med dem.