Det mått som Warren Buffett en gång kallade det bästa enskilda sättet att mäta börsens värdering ligger på sin högsta nivå någonsin, långt över den gräns där legendarinvesteraren själv varnade för att man ”leker med elden”. Samtidigt har Berkshire Hathaway suttit på en rekordkassa och nettosålt aktier i 14 av de senaste 15 kvartalen.
Buffetts indikator varnar – men efterträdaren trotsar larmet
Den så kallade Buffett-indikatorn sätter det samlade börsvärdet på amerikanska aktier i relation till landets BNP.
I en intervju med Fortune 2001 beskrev Warren Buffett måttet som sannolikt det bästa enskilda måttet på var värderingarna står vid en given tidpunkt och konstaterade att en kvot kring 200 procent, som under it-bubblan 1999–2000, innebär att investerare ”leker med elden”.
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Historiskt har indikatorn i snitt legat runt 88 procent. I dag ligger den mer än dubbelt så högt. Exakt hur högt beror på källa och metod.
Motley Fool uppger att indikatorn nådde ett rekord på drygt 240 procent den 12 augusti, medan andra sammanställningar landar närmare 230 procent. Även det cykliskt justerade P/E-talet (Shiller-CAPE) ligger på nivåer som senast sågs strax före it-kraschen.
Berkshires kassa och kursomsvängningen
Buffetts eget agerande har länge tolkats som en tyst varning.
Fram till hans avgång vid årsskiftet var Berkshire nettosäljare av aktier i 13 kvartal i rad, och bolagets kassa av likvida medel och statsskuldväxlar nådde en rekordnivå på 397,4 miljarder dollar under det första kvartalet.
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Under efterträdaren Greg Abel har tonen delvis skiftat. Under andra kvartalet blev Berkshire nettoköpare av aktier för första gången på 14 kvartal, med köp på cirka 19,8 miljarder dollar netto.
Det största enskilda köpet var Alphabet, en affär som Buffett i en CNBC-intervju uppgav att han själv initierade. Kassan minskade samtidigt till 365,5 miljarder dollar.
Ett mått med kända brister
Samtidigt varnar flera bedömare för att övertolka indikatorn.
Måttet fångar inte att amerikanska storbolag i dag hämtar en betydande del av sina intäkter utomlands, och det tar inte hänsyn till att företagens vinster som andel av BNP ungefär fördubblats sedan 1970-talet. En handfull teknikjättar står dessutom för en oproportionerligt stor del av börsvärdet, vilket drar upp kvoten.
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Flera analyshus, däribland Advisor Perspectives, betonar att indikatorn är ett långsiktigt värderingsmått – inte ett verktyg för att tajma marknaden på kort sikt. Att kvoten är rekordhög säger med andra ord något om förväntad avkastning på lång sikt, men lite om när en eventuell rekyl kommer.
Att en omsvängning inte är given illustreras av att bedömarna är oense. Medan vissa tolkar Abels köp som en försiktig köpsignal har ”Big Short”-investeraren Michael Burry enligt IBTimes tvärtom lämnat Berkshire och menar att bolaget tappat Buffetts disciplin.