Buffetts indikator varnar – men efterträdaren trotsar larmet

Den så kallade Buffett-indikatorn sätter det samlade börsvärdet på amerikanska aktier i relation till landets BNP.

I en intervju med Fortune 2001 beskrev Warren Buffett måttet som sannolikt det bästa enskilda måttet på var värderingarna står vid en given tidpunkt och konstaterade att en kvot kring 200 procent, som under it-bubblan 1999–2000, innebär att investerare ”leker med elden”.

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Historiskt har indikatorn i snitt legat runt 88 procent. I dag ligger den mer än dubbelt så högt. Exakt hur högt beror på källa och metod.

Motley Fool uppger att indikatorn nådde ett rekord på drygt 240 procent den 12 augusti, medan andra sammanställningar landar närmare 230 procent. Även det cykliskt justerade P/E-talet (Shiller-CAPE) ligger på nivåer som senast sågs strax före it-kraschen.

Berkshires kassa och kursomsvängningen

Buffetts eget agerande har länge tolkats som en tyst varning.

Fram till hans avgång vid årsskiftet var Berkshire nettosäljare av aktier i 13 kvartal i rad, och bolagets kassa av likvida medel och statsskuldväxlar nådde en rekordnivå på 397,4 miljarder dollar under det första kvartalet.

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Under efterträdaren Greg Abel har tonen delvis skiftat. Under andra kvartalet blev Berkshire nettoköpare av aktier för första gången på 14 kvartal, med köp på cirka 19,8 miljarder dollar netto.

Det största enskilda köpet var Alphabet, en affär som Buffett i en CNBC-intervju uppgav att han själv initierade. Kassan minskade samtidigt till 365,5 miljarder dollar.