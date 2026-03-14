Forskare kan se dold kunskap i hjärnan – genom ögonen

Genom att följa människors ögonrörelser och hjärnaktivitet kunde forskarna se exakt när deltagare lärde sig att lösa en uppgift bättre, utan att själva vara medvetna om det.

Så gick experimentet till

I studien fick 30 personer sortera bilder i två grupper utifrån komplexa regler om färg, form och mönster. Bara ena sidan av varje bild var relevant, men det visste inte deltagarna.

I början gissade de och lät blicken vandra över hela bilden. Efter hand förbättrades träffsäkerheten – och samtidigt började deras ögon automatiskt söka sig till den sida som faktiskt innehöll svaret.

När deltagarna senare fick beskriva sin strategi trodde de fortfarande att de analyserat hela bilden. De var alltså omedvetna om att de hittat den avgörande ledtråden.

Forskarna gick vidare och visade varje person en karta över deras egna ögonrörelser och hjärnsignaler. När deltagarna såg hur deras uppmärksamhet förändrats ökade deras träffsäkerhet ytterligare.

Kan förändra hur vi lär oss

Resultaten antyder att tyst kunskap inte alltid är så otillgänglig som man trott, skriver earth.com. Genom att synliggöra hur personen som är kunniga på ett bestämt område faktiskt tittar och reagerar kan delar av deras omedvetna skicklighet bli möjlig att lära ut.

Forskarna menar att metoden kan få betydelse i allt från medicinsk bildtolkning till hantverk och idrott – områden där nybörjare ofta kämpar med sådant som experter knappt kan förklara.