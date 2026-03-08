Går du och lägger dig i tid? Här är vinsterna du missar

De flesta av oss har en relativt fast tid för när vi går upp på morgonen. Betydligt färre har en bestämd tid för när de går och lägger sig. Det här är ett problem, menar Laura Vanderkam, som skrivit åtta böcker om tidsplanering.

Utan en stabil sömnrytm kan man vara produktiv i perioder, men sällan hålla fokus hela dagen. När koncentrationen svajar växer att‑göra‑listan, och många tvingas jäkta för att hinna ikapp. Det leder till fler misstag som måste rättas i efterhand.

Vanderkam beskriver hur många människor visserligen får ihop tillräckligt med sömn sett över en vecka, men att den är mycket oregelbunden. En kväll blir det för sent, nästa somnar man i soffan, och helgerna är helt oförutsägbara.

Fast läggtid ger högre produktivitet

I en studie från 2021 lät Vanderkam över 150 personer följa nio produktivitetsregler under nio veckor. En av de mest effektiva visade sig vara just att hålla en fast läggtid. En deltagare beskrev den som ”den minst sexiga, men mest effektfulla regeln”.

Även forskningen pekar åt samma håll. En japansk studie publicerad i Nature 2025, där över 79 000 arbetande vuxna deltog, visar att oregelbundna läggtider hänger ihop med lägre produktivitet och större risk för att tappa fokus på jobbet.

En tydlig läggtid ramar in dagen

Enligt Vanderkam skapar en bestämd läggtid en tydlig ram för dagen. Man vet hur många timmar man har att spela med, vilket gör det lättare att planera realistiskt.

”Dagen har en början och ett slut”, säger hon. ”Allt du ska göra måste få plats inom den tiden.”

Sömnrutiner påverkar också kroppens dygnsrytm. För att hitta sin naturliga rytm rekommenderar sömnforskaren Rachel Salas vid Johns Hopkins University att man observerar när man vaknar utan alarm under några dagar och justerar i 30‑minuterssteg.

Behovet av sömn varierar mellan individer

De flesta vuxna behöver omkring sju timmars sömn per natt, men variationen är stor. När du vet hur mycket sömn som gör dig mentalt skarp, räkna baklänges från den tid du måste gå upp – så får du din ideala läggtid, säger Vanderkam.