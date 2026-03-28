Fler går med på att gå ner i lön

När företag skär ner personal ökar konkurrensen om de kvarvarande tjänsterna. Kandidater som tidigare kunde kräva högre lön tvingas nu acceptera lägre erbjudanden för att få arbete överhuvudtaget. Arbetsgivare får ett övertag i löneförhandlingar eftersom det ofta är många fler sökande än jobb.

Från toppjobb till instegspositioner

Många som nyligen blivit uppsagda måste nöja med positioner långt under deras tidigare nivå. En analytiker som tidigare tjänade 50 000 kronor i månaden kan behöva ta ett jobb på 35 000 kronor, rapporterar Business Insider.

“Det är en brutal verklighet för proffs som byggt upp sin erfarenhet under flera år,” säger en karriärcoach.

Psykologin bakom lönefallet

Att acceptera en lägre lön skapar både ekonomisk stress och känslomässig frustration. För vissa blir det en känsla av att deras karriär tappat fart, medan andra försöker se möjligheten att bygga nytt nätverk och erfarenhet i den nya rollen.

Experter menar att det går att mildra effekten av en lägre lön genom att förhandla om förmåner som flexibla arbetstider, bonusar eller utbildningsmöjligheter.

Det är också viktigt att bevara kontakter från tidigare jobb, så att det blir lättare att snabbt återvända till högre nivåer när tillfälle ges.

Många ser dessutom lägre lönejobb som en språngbräda, snarare än en permanent lösning, för att bygga nytt nätverk och erfarenhet.

Det är tufft att se sin lön krympa, men många proffs använder nu situationen för att omställa karriären och hålla ekonomin flytande. Marknaden är hård, men aktiva strategier kan mildra effekten av ett plötsligt lönefall.

