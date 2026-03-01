01 mars
Tanka innan måndag – Iran blockerar oljans kroppspulsåder

Fler anställda larmar: Vi tvingas träna AI som ska ta våra jobb

Bild på hand som försöker fånga AI
Arbetare vittnar om hur de tvingas träna AI‑system som sedan används för att ersätta dem. (Bild: Soropop Udumsri)
Karin Andersen

Karin Andersen

Arbetare i flera branscher vittnar om att deras chefer låter dem träna AI‑system som sedan används för att ersätta dem.

Samtidigt varnar Internationella valutafonden för att AI kan påverka 40 procent av världens jobb.

IMF‑chefen Kristalina Georgieva beskriver det som ”en tsunami som slår mot arbetsmarknaden”.

Hon utbildade AI utan att veta om det

En brittisk språkredaktör beskriver för the Guadian hur hennes arbetsgivare bad henne utbilda nya ”assistentredaktörer”.

Hon tog sig an uppgiften och rättade deras märkliga misstag som kunde vara slumpmässiga punkter, nonsensord och felaktiga landsnamn.

Först månader senare avslöjade företaget att ”assistenterna” egentligen var ett AI‑system.

Hon fick redigera om de bristfälliga texterna mot mindre ersättning.

”Jag känner mig devalverad och förrådd”, säger hon, och berättar att många kollegor redan har sagt upp sig.

AI inom palliativ vård

Inom vården testar läkare AI som stöd, men tekniken kämpar med verklighetens språk.

Den walesiske palliativläkaren Mark Taubert spelade in timmar av samtal för att träna en chatbot som skulle hjälpa cancerpatienter med frågor om mediciner och behandlingar.

Chatboten svarade rätt på ungefär hälften av frågorna, men fastnade när patienter stavade fel, använde dialekt eller blandade ihop läkemedelsnamn.

”Vi såg snabbt att systemet måste förstå mänskliga missar och variationer”, säger han.

Trots bristerna tror han att AI kan avlasta läkare från administration men inte ersätta mötet med patienten.

Resultatet blir merarbete

Översättare beskriver hur de i flera år tränat AI‑motorer som fortfarande är för opålitliga för att användas utan manuell kontroll.

Resultatet blir merarbete och sjunkande kvalitet.

”Det sparar inte tid. Den övergripande effekten är en försämring”, säger en översättare i New Jersey.

Blev uppsagd efter att han byggt AI-processerna

Andra har redan förlorat jobbet. En amerikansk marknadsförfattare fick i uppdrag att bygga interna AI‑processer och blev uppsagd två veckor efter att dokumentationen var klar.

”Det känns som att gräva sin egen digitala grav”, säger han

Samtidigt finns yrken där AI ses som ett framtida stöd snarare än ett hot.

En fransk matematiker menar att tekniken snabbt blir bättre och kan ta över rutinuppgifter, men att mänsklig expertis fortfarande behövs åtminstone än så länge.

