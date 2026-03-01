Arbetare i flera branscher vittnar om att deras chefer låter dem träna AI‑system som sedan används för att ersätta dem.
Fler anställda larmar: Vi tvingas träna AI som ska ta våra jobb
Samtidigt varnar Internationella valutafonden för att AI kan påverka 40 procent av världens jobb.
IMF‑chefen Kristalina Georgieva beskriver det som ”en tsunami som slår mot arbetsmarknaden”.
Läs också:
AI tar jobben – Jätten säger upp 16 000 anställda – Dagens PS
Hon utbildade AI utan att veta om det
En brittisk språkredaktör beskriver för the Guadian hur hennes arbetsgivare bad henne utbilda nya ”assistentredaktörer”.
Hon tog sig an uppgiften och rättade deras märkliga misstag som kunde vara slumpmässiga punkter, nonsensord och felaktiga landsnamn.
Först månader senare avslöjade företaget att ”assistenterna” egentligen var ett AI‑system.
Hon fick redigera om de bristfälliga texterna mot mindre ersättning.
”Jag känner mig devalverad och förrådd”, säger hon, och berättar att många kollegor redan har sagt upp sig.
Läs också:
Alla pratar om AI-hotet – men jobben blir fler – Realtid
AI inom palliativ vård
Inom vården testar läkare AI som stöd, men tekniken kämpar med verklighetens språk.
Den walesiske palliativläkaren Mark Taubert spelade in timmar av samtal för att träna en chatbot som skulle hjälpa cancerpatienter med frågor om mediciner och behandlingar.
Chatboten svarade rätt på ungefär hälften av frågorna, men fastnade när patienter stavade fel, använde dialekt eller blandade ihop läkemedelsnamn.
”Vi såg snabbt att systemet måste förstå mänskliga missar och variationer”, säger han.
Trots bristerna tror han att AI kan avlasta läkare från administration men inte ersätta mötet med patienten.
Läs mer:
AI lyfter inte produktiviteten – trots högre tillväxt – Realtid
Resultatet blir merarbete
Översättare beskriver hur de i flera år tränat AI‑motorer som fortfarande är för opålitliga för att användas utan manuell kontroll.
Resultatet blir merarbete och sjunkande kvalitet.
”Det sparar inte tid. Den övergripande effekten är en försämring”, säger en översättare i New Jersey.
Blev uppsagd efter att han byggt AI-processerna
Andra har redan förlorat jobbet. En amerikansk marknadsförfattare fick i uppdrag att bygga interna AI‑processer och blev uppsagd två veckor efter att dokumentationen var klar.
”Det känns som att gräva sin egen digitala grav”, säger han
Samtidigt finns yrken där AI ses som ett framtida stöd snarare än ett hot.
En fransk matematiker menar att tekniken snabbt blir bättre och kan ta över rutinuppgifter, men att mänsklig expertis fortfarande behövs åtminstone än så länge.