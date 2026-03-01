Fler anställda larmar: Vi tvingas träna AI som ska ta våra jobb

AI inom palliativ vård

Inom vården testar läkare AI som stöd, men tekniken kämpar med verklighetens språk.

Den walesiske palliativläkaren Mark Taubert spelade in timmar av samtal för att träna en chatbot som skulle hjälpa cancerpatienter med frågor om mediciner och behandlingar.

Chatboten svarade rätt på ungefär hälften av frågorna, men fastnade när patienter stavade fel, använde dialekt eller blandade ihop läkemedelsnamn.

”Vi såg snabbt att systemet måste förstå mänskliga missar och variationer”, säger han.

Trots bristerna tror han att AI kan avlasta läkare från administration men inte ersätta mötet med patienten.

Resultatet blir merarbete

Översättare beskriver hur de i flera år tränat AI‑motorer som fortfarande är för opålitliga för att användas utan manuell kontroll.

Resultatet blir merarbete och sjunkande kvalitet.

”Det sparar inte tid. Den övergripande effekten är en försämring”, säger en översättare i New Jersey.

Blev uppsagd efter att han byggt AI-processerna

Andra har redan förlorat jobbet. En amerikansk marknadsförfattare fick i uppdrag att bygga interna AI‑processer och blev uppsagd två veckor efter att dokumentationen var klar.

”Det känns som att gräva sin egen digitala grav”, säger han

Samtidigt finns yrken där AI ses som ett framtida stöd snarare än ett hot.

En fransk matematiker menar att tekniken snabbt blir bättre och kan ta över rutinuppgifter, men att mänsklig expertis fortfarande behövs åtminstone än så länge.