Fick sparken efter sjukanmälan – nu är han succéentreprenör

2021 startade Alexander Harpa företaget Latitude 65 för att sälja funktionsdryck. Med en marknadsföring som hämtade inspiration från uppväxten i Jörn utanför Skellefteå började företaget växa – snabbt.

Bara tre år sedan starten omsatte Latitude 65 över 100 miljoner kronor. På onsdagens EY Entrepreneur Of The Year-galan i Blå hallen fick Harpa ta emot pris för Young Entrepreneurship of the Year.

Att Latitude 65 skulle expandera var ett mål redan från början, säger han.

Tackade morfar

”Jag sa till den andra investeraren som gick in att första året ska vi omsätta 2,5 miljoner, andra 25 och tredje 100. Han bara skrattade då, men vi klarade det. Det gäller bara att sätta mål så når man dem”, berättar Harpa för Realtid direkt efter att han vunnit priset.

Det kan låta som en enkel resa, men bakom döljer sig en del tuffa perioder. Harpa har provat att vara företagare förut, men fick då se bolaget gå i konkurs.

När hans morfar gick bort bestämde han sig för att ”göra något av sitt liv”. Resultatet blev Latitude 65 – och det var också morfar som han tackade i ett känslomässigt tal på scenen.

Inte heller för Latitude 65 var det lätt att slå sig fram i den konkurrensutsatta marknaden för funktionsdryck i början.

”Men då hörde jag någon säga att man ska försöka falla framåt. Jag tänkte att jag redan var ute på hal is så det var lika bra att satsa”, säger Harpa.