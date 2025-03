Apoteas grundare: "Lite avundsjuk på deras affärsidéer"

När EY Entrepreneur of the Year ska delas ut under onsdagskvällen står Pär Svärdson och minglar i Blå hallen i Stockholm, för ovanlighetens skull klädd i skjorta snarare än den karaktäristiska pikétröjan.

Apotea-vd:n är en av jurymedlemmarna som har valt ut de entreprenörer som ska prisas. Efter att både ha granskat hårda bolagsfakta samt intervjuat personerna en och en har de kommit fram till sina beslut.

”Vi har försökt hitta entreprenöriella personer. Många har bra idéer, men det vi har gått allra mest på är personen”, säger Svärdson till Realtid.

”Jämlikt samhälle”

Svärdson menar att Sverige är ett speciellt land för entreprenörer. Där det på andra platser kan krävas en särskild bakgrund eller stora ekonomiska medel för att förverkliga en idé är trösklarna lägre här.

”Vi har ett relativt jämlikt samhälle och entreprenörer kan komma från väldigt olika håll och bakgrunder, men ändå nå samma mål. Så är det inte i alla länder. Det är något som vi borde värna”, säger han.

Det är också i den andan som EY Entrepreneur of the Year delar ut pris i fyra olika kategorier. Tanken är att lyfta fram entreprenörskap som på något sätt har stått ut – och ge dem en skjuts in i framtiden.

”Att sätta en spotlight på dem under en sådan här kväll är väldigt viktigt”, säger han.