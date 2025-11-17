Egenskapen som förenar de allra bästa cheferna

Rollen som storbolagschef har blivit mer komplex än på länge. Ett växande tryck från både investerare och aktivistfonder är bara ett av skälen till det.

Men vad är det egentligen som gör en bra chef?

En ny studie från McKinsey, som har tittat närmare på 200 av världens mest framgångsrika företagsledare, försöker ringa in vad som särskiljer de chefer som skapar långsiktigt värde från resten.

Försöker utmana sig själva

Analysen visar att toppcheferna skiljer ut sig genom en genomgående läggning att söka ny kunskap, utmana sina egna antaganden och aktivt söka situationer som skapar lärande.

”Att vara nyfiken och ha ett mindset att man vill lära sig var något som dök upp i nästan varje intervju”, säger Carolyn Dewar på McKinsey till Fortune som rapporterar om studien.

Man söker sig alltså till situationer som kan kännas som obekväma i stunden, men som ger mervärde i längden.

Tvärtom vad många tror är de ledare som presterar bäst inte nödvändigtvis mer karismatiska eller intuitiva.