Att vara vd för ett stort bolag är ingen lätt uppgift, och det är många som inte lyckas. Men de som når resultat har alla en sak gemensamt.
Egenskapen som förenar de allra bästa cheferna
Rollen som storbolagschef har blivit mer komplex än på länge. Ett växande tryck från både investerare och aktivistfonder är bara ett av skälen till det.
Men vad är det egentligen som gör en bra chef?
En ny studie från McKinsey, som har tittat närmare på 200 av världens mest framgångsrika företagsledare, försöker ringa in vad som särskiljer de chefer som skapar långsiktigt värde från resten.
Försöker utmana sig själva
Analysen visar att toppcheferna skiljer ut sig genom en genomgående läggning att söka ny kunskap, utmana sina egna antaganden och aktivt söka situationer som skapar lärande.
”Att vara nyfiken och ha ett mindset att man vill lära sig var något som dök upp i nästan varje intervju”, säger Carolyn Dewar på McKinsey till Fortune som rapporterar om studien.
Man söker sig alltså till situationer som kan kännas som obekväma i stunden, men som ger mervärde i längden.
Tvärtom vad många tror är de ledare som presterar bäst inte nödvändigtvis mer karismatiska eller intuitiva.
Nya krav på dagens chefer
Däremot är de ofta mer systematiska i hur de bygger strukturer för att utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar.
En central del handlar om att synliggöra problem tidigt, främja en kultur med hög öppenhet och skapa forum där även obekväma frågor får utrymme.
McKinsey lyfter också fram att kraven på dagens chefer förändrats markant.
Får hantera fler frågor
Antalet frågor som hamnar på en toppchefs bord har fördubblats på bara några år, samtidigt som förväntningarna blivit mer kortsiktiga.
Aktivistinvesterare pressar bolag att agera med samma operativa skärpa som i private equity-ägda miljöer, där chefer bedöms hårt på effektivitet och leverans.
Detta har fått många chefer att sluta, och för många bolag blir det en betydande kostnad, som NACS har skrivit om.
Stor skillnad mellan olika chefer
Samtidigt framträder en tydlig skillnad mellan de som lyckas långsiktigt och de som faller bort tidigt.
Enligt studien lämnar nästan en tredjedel av cheferna posten inom tre år, men de som passerar den tröskeln tenderar att snabbt öka sitt värdeskapande.
De högst presterande skapar ett mycket större ekonomiskt utfall än kollegorna i mittenskikten.
Kan bytas ut fortare
Forskarna beskriver denna grupp som mer uthållig, mer nyfiken och bättre på att kombinera beslutsamhet med ödmjukhet inför osäkerhet.
En annan trend är att bolagsstyrelser i både offentliga och privata miljöer blivit mer resultatorienterade och snabbare på att byta ut ledare.
Teknologi har dessutom gjort det enklare att jämföra prestationer i realtid, vilket förstärkt detta skifte.
