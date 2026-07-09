Han fick rätt i domstol – får ändå ta notan

Transportstyrelsen menade att taxichauffören led av epilepsi och att han därför inte fick köra taxi. Bedömningen visade sig vara felaktig, och chauffören tog striden till domstol för att få tillbaka sin legitimation.

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Domstolen gav honom rätt

I tingsrätten fick chauffören, enligt Dagens Juridik, fullt gehör. Domstolen konstaterade att Transportstyrelsen gjort en felaktig medicinsk bedömning och att indragningen saknade grund.



Legitimationen skulle återlämnas, och chauffören fick därmed rätt i sak.

Men kostnaderna stannar hos chauffören

Trots segern nekas taxichauffören ersättning för sina ombudskostnader på cirka 35 000 kronor.



Tingsrätten bedömer att målet varken varit tillräckligt komplext eller av sådan ”existentiell betydelse” att staten ska stå för notan.



I stället får chauffören själv ta kostnaden — även om det var myndigheten som hade fel.

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Borde gått via JK

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Chauffören, med stöd av Centrum för rättvisa, stämde staten för att få ersättning för kostnaderna i förvaltningsmålet. Tingsrätten pekar dock på att han borde ha vänt sig till Justitiekanslern först.



Att JK redan fått ett utkast till stämningen räckte inte för att ändra bedömningen.

Centrum för rättvisa tar räkningen

Domstolen noterar att taxichauffören inte riskerar att stå ensam med kostnaderna. Centrum för rättvisa har drivit målet och står för ombudsarbetet, vilket innebär att chauffören inte själv behöver betala statens rättegångskostnader på 60 000 kronor.

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