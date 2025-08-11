Arbetslösa unga i Kina betalar för att sitta på kontor, i hopp om struktur och gemenskap – trots att de inte får lön.
Betala för att gå till kontoret? Det gör arbetslösa i Kina
Att jobba utan att få betalt låter inget vidare, och att betala för det låter ännu värre. Men arbetslösa unga som betalar för att gå till ett kontor är en växande trend i Kina, rapporterar BBC.
Ungdomsarbetslösheten är på 14 procent i landet, och när det inte finns jobb att få tag på kan vissa göra nästan vad som helst för att slippa att gå hemma.
BBC har talat med Shui Zhou, 30, från Dongguan norr om Hongkong som betalar 30 yuan (40 svenska kronor) per dag för att gå till ett låtsaskontor som drivs av ett företag som heter Pretend To Work Company. Där träffar han fem ”kollegor” varje dag som gör samma sak. Precis som ett kontorshotell, med skillnaden att ingen har ett jobb.
Han säger att han går dit 8 eller 9 varje morgon, och ofta stannar till sent på kvällen.
”Jag känner mig väldigt glad”, säger Zhou. ”Det är som att vi arbetar tillsammans som en grupp.”
Lugnar ned föräldrarna
Sådana företag finns i städer över hela Kina, rapporterar BBC och räknar upp Shenzhen, Shanghai, Nanjing, Wuhan, Chengdu och Kunming. South China Morning Post har också rapporterat om trenden, och poängterar att lunch ofta ingår i kostnaden.
Vad ”personalen” gör på kontoret är upp till dem – som att bara sitta och hänga, söka jobb eller försöka dra igång en start-up. Shui Zhou säger att han tycker om att gå till kontoret och att det hjälper till med hans självdisciplin. Hans föräldrar har också blivit lugnare över hans brist på anställning efter att han skickat bilder på kontoret.
”Fenomenet att låtsas arbeta är nu mycket vanligt. På grund av ekonomisk omvandling och skillnaden mellan utbildning och arbetsmarknad behöver unga människor dessa platser för att fundera över sina nästa steg, eller för att göra ströjobb som en övergångspunkt”, säger Dr Christian Yao, universitetslektor vid Victoria University of Wellingtons School of Management i Nya Zeeland och expert på den kinesiska ekonomin till BBC.
Ägaren: Socialt experiment
BBC har också talat med ägaren till företaget Pretend To Work Company, som talar under pseudonym. Han berättar att alla platser var utsålda inom en månad och att han ser företaget som ett slags ”socialt experiment”.
40 procent av kunderna har nyligen tagit examen från universitet och använder kontoret som ”bevis” för en praktikplats, vilket krävs för att få ut sitt diplom i Kina. 60 procent är frilansare, digitala nomader av något slag, eller behöver en plats att gå till för att hantera press från sina föräldrar.
Han säger: ”Det jag säljer är inte en arbetsstation, utan värdigheten av att inte vara en värdelös person”.
”Endast genom att hjälpa dem att förvandla sin falska arbetsplats till en verklig utgångspunkt kan detta sociala experiment verkligen leva upp till sitt löfte.”
