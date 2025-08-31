Ta hjälp av AI kan bli dyrt

Det kan bli dyrt för företag, säger juridikforskaren Matilda Arvidsson.

AI kan användas för att effektivisera rekryteringsprocessen för företag. Matilda Arvidsson, docent i internationell rätt vid Göteborgs universitet, säger att risken med rekryteringssystemen är just att AI bygger på all den data som rekryterare tidigare jobbade manuellt med.

Då har man alla diskrimineringsgrunder som finns i hela världen, som mänskliga rekryterare sitter med, säger hon och tillägger: Det kan bli dyrt för företag som använder sig av AI för rekrytering ifall dom litar på att en AI-rekryterare rekryterar icke diskriminerande.

Användningen av AI i rekryteringsprocesser bedöms av EU som en situation där konsekvenserna riskerar att bli stora.

Det regleras därför med AI-akten. Svårigheten med EU-lagar däremot är att det i regel dröjer omkring fem år innan det finns prejudikat.

Det är en större riskfaktor att man råkar göra någonting som visar sig vara olagligt.

Det är samtidigt svårt för företagen att försäkra sig om att AI-verktyget de använder inte diskriminerar.

Det är väldigt svårt att ha den tekniska kompetensen för att själv gå in och avgöra huruvida verktyget är balanserat nog.

