Yale petas från förstaplatsen – första gången på 36 år

De två skolorna delade förstaplatsen sedan 2023, men i årets upplaga av rankningen, tar Stanford ensam täten.

Yale hamnar nu på en delad andraplats tillsammans med University of Chicago Law School, som klättrade upp från tredjeplatsen, det visar U.S. News & World Report rankning.

Lägre sysselsättningsgrad bidragande orsak

En talesperson för Yale uppger att skolan är fokuserad på att erbjuda en gedigen juridisk utbildning och att öka tillgängligheten till såväl utbildningen som professionen.

En bidragande faktor till tappet är en något lägre sysselsättningsgrad bland examinerade studenter.

Andelen Yale-studenter som hade heltidsanställningar som kräver advokatexamen eller där en juridisk examen är meriterande, tio månader efter examen, sjönk från 95,5 procent år 2025 till 94,9 procent i år.

Årets rankning innebar även att flera andra välkända skolor föll ur den så kallade T-14-gruppen, de fjorton lärosäten som traditionellt dominerar listan och som i oproportionerligt hög grad levererar kandidater till federala domartjänster och välbetalda advokatpositioner vid landets största firmor.