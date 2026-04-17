Stanford Law School har tagit över förstaplatsen i USA:s mest bevakade rankning av landets juridiska fakulteter. Det är första gången på 36 år som Yale Law School inte toppar listan.
Yale petas från förstaplatsen – första gången på 36 år
De två skolorna delade förstaplatsen sedan 2023, men i årets upplaga av rankningen, tar Stanford ensam täten.
Missa inte: Jury slår fast: Biljettjätten driver olaglig monopolverksamhet. Realtid
Yale hamnar nu på en delad andraplats tillsammans med University of Chicago Law School, som klättrade upp från tredjeplatsen, det visar U.S. News & World Report rankning.
Lägre sysselsättningsgrad bidragande orsak
En talesperson för Yale uppger att skolan är fokuserad på att erbjuda en gedigen juridisk utbildning och att öka tillgängligheten till såväl utbildningen som professionen.
En bidragande faktor till tappet är en något lägre sysselsättningsgrad bland examinerade studenter.
Läs även: AI har inte dödat konsulten – tvärtom. Dagens PS
Andelen Yale-studenter som hade heltidsanställningar som kräver advokatexamen eller där en juridisk examen är meriterande, tio månader efter examen, sjönk från 95,5 procent år 2025 till 94,9 procent i år.
Årets rankning innebar även att flera andra välkända skolor föll ur den så kallade T-14-gruppen, de fjorton lärosäten som traditionellt dominerar listan och som i oproportionerligt hög grad levererar kandidater till federala domartjänster och välbetalda advokatpositioner vid landets största firmor.
Förändringar i processen har upprört
University of California, Berkeley School of Law rasade till plats 16, den första gången skolan faller utanför T-14.
Skolans dekan Erwin Chemerinsky uppger till Reuters att förändringen beror på justeringar i U.S. News beräkningsmodell, inte på någon reell försämring av skolan. Även Georgetown University Law Center lämnar T-14 och hamnar på plats 18.
Missa inte: ”Kunder hittar 40 fel som inte är problem” – toppadvokaten om AI. Realtid
Bland vinnarna märks Cornell Law School, som klättrade fem platser till plats 13, samt Vanderbilt University Law School som avancerade till plats 12.
Rankningen har blivit mer volatil sedan U.S. News justerade sin metodik för fyra år sedan, en förändring som kom efter att ett antal elitskolor, däribland Yale och Berkeley, bojkottade listan med motiveringen att den tidigare modellen missgynnade mångfald och tillgänglighet.