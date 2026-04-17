New Yorks borgmästare Zohran Mamdani infriade på skattedag ett av sina viktigaste vallöften, och gjorde det utanför hedgefondsmiljardären Ken Griffins dörr.
New Yorks rikaste rasar mot Mamdanis skatt på lyxbostäder
I en video inspelad utanför lyxbyggnaden 220 Central Park South, där Citadels vd Ken Griffin äger en fyravånings penthouselägenhet som han köpte 2019 för 238 miljoner dollar.
Det var då det högsta priset någonsin betalat för en bostad i USA, meddelade Zohran Mamdani stadens första så kallade pied-à-terre-skatt, rapporterar Fortune. Videon har redan samlat nära 470 000 visningar.
”När jag kandiderade till borgmästare sa jag att jag skulle beskatta de rika. I dag beskatter vi de rika”, säger Mamdani i klippet.
Riktar sig mot lyxbostäder
Skatten, som backas av guvernör Kathy Hochul men ännu kräver godkännande av delstatens lagstiftande församling, riktar sig mot lyxbostäder värderade till mer än fem miljoner dollar där ägaren inte bor permanent i New York.
Mamdanis administration beräknar att skatten ska generera minst 500 miljoner dollar årligen, med intäkter öronmärkta för gratis barnomsorg, renhållning och trygghet i stadsdelarna.
Anklagas för att hetsa till klasskrig
Förslaget mötte omedelbart hårt motstånd från stadens förmögna skikt. Hedgefondsförvaltaren Daniel Loeb anklagade borgmästaren för att ”hetsa upp klasskrig” och hävdade att han ”svartmålade filantroper”, enligt Financial Times.
En annan hedgefondsmiljardär Bill Ackman, som spenderade en miljon dollar på att motarbeta Mamdanis kandidatur, skrev på X att planerna ”kommer att skada de väljargrupper han påstår sig vilja hjälpa”.
Lyxmäklaren Noble Black vid Corcoran varnade för att förmögna köpare inte är ”fångade” av staden och kan välja att bo på hotell i stället, vilket skulle drabba ”vanliga New York-bor” inom byggbranschen och servicesektorn, skriver FT.
Andra röster i branschen är mer avvaktande. Matthew Lesser, delägare vid mäklarfirman Leslie J Garfield, sade att han inte tror att skatten kommer att påverka transaktionsvolymerna nämnvärt.
”Vi har haft det här så många gånger förut. Varje gång någon tvivlar på New York visar det sig att de har fel, sade han till FT.
Pied-à-terre-skatten har cirkulerat i New Yorks politiska kretsar i flera år men har upprepade gånger strandat i Albany. Griffin köpte nyligen även en duplexlägenhet i samma kvarter för 38 miljoner dollar, enligt Wall Street Journal.