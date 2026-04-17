New Yorks rikaste rasar mot Mamdanis skatt på lyxbostäder

I en video inspelad utanför lyxbyggnaden 220 Central Park South, där Citadels vd Ken Griffin äger en fyravånings penthouselägenhet som han köpte 2019 för 238 miljoner dollar.

Det var då det högsta priset någonsin betalat för en bostad i USA, meddelade Zohran Mamdani stadens första så kallade pied-à-terre-skatt, rapporterar Fortune. Videon har redan samlat nära 470 000 visningar.

”När jag kandiderade till borgmästare sa jag att jag skulle beskatta de rika. I dag beskatter vi de rika”, säger Mamdani i klippet.

Riktar sig mot lyxbostäder

Skatten, som backas av guvernör Kathy Hochul men ännu kräver godkännande av delstatens lagstiftande församling, riktar sig mot lyxbostäder värderade till mer än fem miljoner dollar där ägaren inte bor permanent i New York.

Mamdanis administration beräknar att skatten ska generera minst 500 miljoner dollar årligen, med intäkter öronmärkta för gratis barnomsorg, renhållning och trygghet i stadsdelarna.