Advokatjätten växte för snabbt – nu får McKinsey städa upp

Den spanska advokatbyrån Pérez-Llorca har anlitat den amerikanska konsultjätten McKinsey. Det rapporterar El Confidencial.

Bakgrunden är en snabb internationell expansion. Enligt tidningen har den gjort byrån betydligt större men också ökat skuldsättningen.

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Byrån söker nu upp till 100 miljoner euro, motsvarande över en miljard kronor, för att refinansiera skulden, uppger El Confidencial.

Sexdubblad omsättning

Pérez-Llorca grundades 1983 av bland andra José Pedro Pérez-Llorca, tidigare utrikesminister och en av fäderna bakom den spanska grundlagen från 1978. I dag leds byrån av hans son Pedro Pérez-Llorca.

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Tillväxten har varit kraftig. För 2025 redovisade byrån proformaintäkter på 211,3 miljoner euro, en ökning med 28 procent. Siffrorna var då ännu inte reviderade.

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Drygt en fjärdedel av intäkterna, 55,5 miljoner euro, kom från Portugal, Mexiko och Colombia.

År 2023 låg intäkterna på 124 miljoner euro, enligt Legal Today. Omsättningen har alltså ökat med omkring 70 procent på två år. Sedan 2016 har den sexdubblats.

”Vår ambition är och kommer att förbli att växa i alla jurisdiktioner där vi finns”, sa Pedro Pérez-Llorca i pressmeddelandet.