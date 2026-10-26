Pérez-Llorca har på några år gått från spansk storbyrå till en av de största advokatfirmorna i den spansktalande världen. Nu tar byrån hjälp av McKinsey för att få ordning på verksamheten och letar efter upp till 100 miljoner euro för att refinansiera skulderna.
Advokatjätten växte för snabbt – nu får McKinsey städa upp
Den spanska advokatbyrån Pérez-Llorca har anlitat den amerikanska konsultjätten McKinsey. Det rapporterar El Confidencial.
Bakgrunden är en snabb internationell expansion. Enligt tidningen har den gjort byrån betydligt större men också ökat skuldsättningen.
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Byrån söker nu upp till 100 miljoner euro, motsvarande över en miljard kronor, för att refinansiera skulden, uppger El Confidencial.
Sexdubblad omsättning
Pérez-Llorca grundades 1983 av bland andra José Pedro Pérez-Llorca, tidigare utrikesminister och en av fäderna bakom den spanska grundlagen från 1978. I dag leds byrån av hans son Pedro Pérez-Llorca.
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Tillväxten har varit kraftig. För 2025 redovisade byrån proformaintäkter på 211,3 miljoner euro, en ökning med 28 procent. Siffrorna var då ännu inte reviderade.
Drygt en fjärdedel av intäkterna, 55,5 miljoner euro, kom från Portugal, Mexiko och Colombia.
År 2023 låg intäkterna på 124 miljoner euro, enligt Legal Today. Omsättningen har alltså ökat med omkring 70 procent på två år. Sedan 2016 har den sexdubblats.
”Vår ambition är och kommer att förbli att växa i alla jurisdiktioner där vi finns”, sa Pedro Pérez-Llorca i pressmeddelandet.
Från Mexiko till Abu Dhabi
Expansionen drivs inom det interna projektet Scala, som sjösattes 2025. I juli 2024 slutfördes samgåendet med mexikanska González Calvillo. Därefter har colombianska Gómez-Pinzón och peruanska Miranda & Amado integrerats.
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Fusionen med Miranda & Amado blev klar i juli i år. Därefter har byrån omkring 1 300 medarbetare och kontor i bland annat Madrid, Lissabon, London, New York, Mexico City, Bogotá och Lima.
Byrån har dessutom öppnat kontor i Abu Dhabi. Enligt egen uppgift är den den första iberoamerikanska advokatbyrån där. Efter fusionen beräknades den rullande tolvmånadersomsättningen till omkring 280 miljoner dollar.
Pedro Pérez-Llorca flyttade i början av året tillfälligt till Mexico City för att leda satsningen på plats. ”Vi har inget tak”, löd rubriken på en intervju med byråns ledning i januari.
Konsulter fanns med i planen
Att konsulter kopplas in kommer inte helt oväntat. När Scala presenterades beskrev Vozpópuli att projektet skulle ta stöd av strategikonsulter för att effektivisera driften och omorganisera verksamheten.
Det nya är att McKinsey-uppdraget nu kopplas till en högre skuldbörda.
Kapitalfrågan är het även här
Frågan om hur advokatbyråer ska finansiera tillväxt är aktuell även i Sverige. Advokatsamfundets regler tillåter inte att externa ägare äger advokatbyråer.
När riskkapitalbackade AGRD Partners köpte upp svenska affärsbyråer tvingades byråernas advokater lämna samfundet, vilket Realtid tidigare rapporterat.
I USA undersöker flera stora byråer i stället strukturer för att ta in riskkapital utan att bryta mot ägarreglerna.