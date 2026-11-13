Cum-ex-härvans huvudfigur betalar av skulden – på 1 000 år

Hanno Berger är skyldig den tyska staten omkring 13,6 miljoner euro enligt domen från Landgericht Bonn. Han har inte frivilligt betalat något av beloppet. Genom indrivning har staten hittills fått in 45 680 euro.

Det framgår av en genomgång som åklagarmyndigheten i Bonn har gjort för Handelsblatt. Granskningen är skriven av Sönke Iwersen och Volker Votsmeier. Domstolen i Wiesbaden kräver dessutom ytterligare 1,1 miljoner euro.

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Det största bidraget är Bergers pension. Omkring 1 100 euro i månaden går till statskassan, hittills sammanlagt 25 000 euro. Berger överklagade beslaget ända till hovrätten i Frankfurt, som avslog överklagandet i juni i år. Till det kommer 680 euro från ett guldmynt som utredarna hittade vid en husrannsakan och 20 000 euro från en förlikning med anhöriga.

Med 13 200 euro om året från pensionen skulle det ta drygt 1 000 år att betala av skulden från Bonndomen.

Tio års fängelse

Landgericht Bonn dömde i december 2022 Berger till åtta års fängelse för skattebrott på 276 miljoner euro. Då hade han varit på flykt i nio år. Han lämnade Tyskland för Schweiz i slutet av 2012 och lämnades ut i februari 2022.

Domstolen i Wiesbaden dömde honom senare till ytterligare åtta år och tre månader, rapporterade Bloomberg Law. I maj i år slog Landgericht Bonn ihop straffen till tio års fängelse. Berger sitter i fängelset i Schwalmstadt i Hessen.

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Under rättegången i Bonn påpekade rättens ordförande Roland Zickler flera gånger att straffet kunde bli lägre om Berger betalade tillbaka vinsterna.

”Om förmögenhetsläget inte stämmer, så rättas det till. Då betalar ni tillbaka alltihop”, sa Zickler enligt Handelsblatt.