Den dömde skatteadvokaten Hanno Berger har inte frivilligt betalat en enda euro av sin skuld till den tyska staten. Med nuvarande takt tar det över tusen år att få in pengarna, och hans närmaste kan ha hamnat utom räckhåll för tyska utredare.
Cum-ex-härvans huvudfigur betalar av skulden – på 1 000 år
Hanno Berger är skyldig den tyska staten omkring 13,6 miljoner euro enligt domen från Landgericht Bonn. Han har inte frivilligt betalat något av beloppet. Genom indrivning har staten hittills fått in 45 680 euro.
Det framgår av en genomgång som åklagarmyndigheten i Bonn har gjort för Handelsblatt. Granskningen är skriven av Sönke Iwersen och Volker Votsmeier. Domstolen i Wiesbaden kräver dessutom ytterligare 1,1 miljoner euro.
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Det största bidraget är Bergers pension. Omkring 1 100 euro i månaden går till statskassan, hittills sammanlagt 25 000 euro. Berger överklagade beslaget ända till hovrätten i Frankfurt, som avslog överklagandet i juni i år. Till det kommer 680 euro från ett guldmynt som utredarna hittade vid en husrannsakan och 20 000 euro från en förlikning med anhöriga.
Med 13 200 euro om året från pensionen skulle det ta drygt 1 000 år att betala av skulden från Bonndomen.
Tio års fängelse
Landgericht Bonn dömde i december 2022 Berger till åtta års fängelse för skattebrott på 276 miljoner euro. Då hade han varit på flykt i nio år. Han lämnade Tyskland för Schweiz i slutet av 2012 och lämnades ut i februari 2022.
Domstolen i Wiesbaden dömde honom senare till ytterligare åtta år och tre månader, rapporterade Bloomberg Law. I maj i år slog Landgericht Bonn ihop straffen till tio års fängelse. Berger sitter i fängelset i Schwalmstadt i Hessen.
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Under rättegången i Bonn påpekade rättens ordförande Roland Zickler flera gånger att straffet kunde bli lägre om Berger betalade tillbaka vinsterna.
”Om förmögenhetsläget inte stämmer, så rättas det till. Då betalar ni tillbaka alltihop”, sa Zickler enligt Handelsblatt.
Anser sig vara “medellös”
Berger betalade inte. Hans försvarare Richard Beyer sa att klienten saknade tillgångar och att det inte handlade om ovilja utan om att han inte hade möjlighet. Enligt Beyer hade Berger lagt över 20 miljoner euro bara på sin gård i Schlüchtern i östra Hessen, utan att den blev värd lika mycket mer.
Bergers tidigare kompanjon Kai-Uwe Steck, som också är dömd, har inför domstol uppskattat att båda tjänade 50 miljoner euro var på cum-ex-affärerna.
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I domstolen ifrågasattes bilden av en medellös Berger. Utredarna hade kommit fram till att ett bolag som kopplas till Berger ska ha ägt 302 kilo guld. Ett vittne berättade att en bil som fraktade guld till Schweiz nästan gick sönder under tyngden. Berger förnekar uppgifterna.
Med ett guldpris kring 4 000 dollar per uns är 302 kilo värda nästan 40 miljoner dollar.
Ett annat spår leder till Dubai. Efter flykten ska Berger ha fört över miljontals euro till ett bolag som hette “Vault”, som betyder kassavalv. En del av pengarna ska sedan ha förts tillbaka till Schweiz.
Gården gick till släkten
Berger har överlåtit gården i Schlüchtern, med inomhuspool och egen biltvätt, till anhöriga.
”Det går inte längre att angripa”, säger en talesperson för åklagarmyndigheten till Handelsblatt.
Gården har sedan dess sålts. Även huset i Zuoz i Oberengadin ägs nu av släktingar. Staten stämde Bergers hustru på 300 000 euro för överlåtelsen men förlorade både i tingsrätten och i hovrätten i Köln.
Utom räckhåll i Schweiz
Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt utreder nu misstänkt penningtvätt. Fyra personer är misstänkta: Berger, hans hustru, hans dotter och hans barnbarn.
Hustrun och barnbarnet sitter i styrelsen för ett fastighetsbolag i Chur. I handelsregistret i kantonen Graubünden har båda nu bara en schweizisk hemort och ingen utländsk medborgarskap. Det kräver schweiziskt medborgarskap, uppger det schweiziska justitieverket till Handelsblatt.
Det får konsekvenser för utredningen. Om det någon gång utfärdas en arresteringsorder behöver de två inte oroa sig för att bli utlämnade, eftersom Schweiz inte lämnar ut sina egna medborgare mot deras vilja.
Votsmeier kallar siffrorna “särskilt bittra” i en kommentar, enligt juridiksajten LTO. Han vill att specialiserade finansutredare ska börja leta tillgångar redan första dagen.
Berger själv ser sig som ett offer för rättsväsendet.
”Den enda skandalen är vad som händer med mig här”, sa han i en intervju med Handelsblatt sommaren 2025.
Mannheimprofessorn Christoph Spengel har beräknat att cum-ex kostade den tyska staten omkring tio miljarder euro.