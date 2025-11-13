Varumärken kapas i Ryssland – globala märken hotade

Mer än 300 utländska företag har sedan början av 2024 fått sina varumärken juridiskt hotade i Ryssland. Det enligt en analys av domstolsdokument som Bloomberg gjort.

Flera stora namn, däribland Victoria’s Secret, Ericsson, Inditex och Nokia, har redan förlorat rättigheterna till vissa av sina varumärken efter att utmanare framgångsrikt fått dem annullerade.

Oanvända varumärken kan tas i anspråk

Enligt rysk lag kan varumärken som inte använts under tre år annulleras. För att sen tilldelas vem som helst som ansöker om rättigheterna och betalar avgifter på mindre än 1 500 dollar.

Ericsson är ett av de bolag som drabbats av tappade varumärken. (Foto:

Oscar Olsson/TT)

När hundratals främst amerikanska och europeiska företag lämnade Ryssland efter invasionen i februari 2022 behöll de flesta sina varumärken. Varumärken som är giltiga i tio år, i hopp om en eventuell återkomst.

”Vid någon tidpunkt i framtiden kommer alla att vilja gå tillbaka till Ryssland och ta upp där de slutade, men det kommer att vara så gott som omöjligt för många varumärken att göra det”, säger Robin Webster, partner på den brittiska advokatfirman Stevens Hewlett & Perkins, till Bloomberg.