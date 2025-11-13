Hundratals internationella varumärken riskerar att förlora sina rättigheter i Ryssland när treårsdagen för invasionen av Ukraina närmar sig. Allt från modehusen Armani och Calvin Klein till techgiganter som Amazon och hotellkedjan Sheraton befinner sig i skottlinjen för en våg av varumärkeskapningar.
Varumärken kapas i Ryssland – globala märken hotade
Mer än 300 utländska företag har sedan början av 2024 fått sina varumärken juridiskt hotade i Ryssland. Det enligt en analys av domstolsdokument som Bloomberg gjort.
Flera stora namn, däribland Victoria’s Secret, Ericsson, Inditex och Nokia, har redan förlorat rättigheterna till vissa av sina varumärken efter att utmanare framgångsrikt fått dem annullerade.
Nya ryska hot mot svenska företag
Ryssland tar över svenska varumärken och i Sverige finns mer än 300 aktiva företag kopplade till Ryssland. Vi ser en ny fas i krigföringen. Ryska
Oanvända varumärken kan tas i anspråk
Enligt rysk lag kan varumärken som inte använts under tre år annulleras. För att sen tilldelas vem som helst som ansöker om rättigheterna och betalar avgifter på mindre än 1 500 dollar.
När hundratals främst amerikanska och europeiska företag lämnade Ryssland efter invasionen i februari 2022 behöll de flesta sina varumärken. Varumärken som är giltiga i tio år, i hopp om en eventuell återkomst.
”Vid någon tidpunkt i framtiden kommer alla att vilja gå tillbaka till Ryssland och ta upp där de slutade, men det kommer att vara så gott som omöjligt för många varumärken att göra det”, säger Robin Webster, partner på den brittiska advokatfirman Stevens Hewlett & Perkins, till Bloomberg.
Många håller fast vid rättigheterna
Av 59 globala varumärken som lämnat den ryska marknaden håller 25 fortfarande sina varumärken registrerade i Ryssland. Det visar uppgifter från den ryska patentmyndigheten Rospatent som DW tagit del av.
Bland företagen märks McDonald’s, Mercedes, Jaguar och Volvo. Andra företag, som Henkel och Fortum, har inte sökt förlängning efter februari 2022.
Svenska Ikea fördömde invasionen 2022 och lämnade slutligen Ryssland 2024. De har enligt Rospatent-databasen lämnat in minst fyra ansökningar om att förlänga registreringen av sina varumärken sedan februari 2022.
Aggressiva varumärkeskapare
Vissa namn dyker upp upprepade gånger i domstolsdokumenten. Andrej Kozjukjarev har lämnat in minst tolv ansökningar om annullering under det senaste året. Det främst mot klädmärken som Stüssy, Fred Perry och Carhartt, enligt Bloomberg.
Hongkongbaserade grossisten Multigoods Production har lämnat in minst 20 ansökningar sedan mitten av 2024 och lyckats i minst fyra fall, mot Amazon Europe, Nokia, Inditex och Victoria’s Secret.
I mars upphävde en rysk domstol varumärkesskyddet för den brittiska barnfiguren Greta Gris på grund av ”ovänliga handlingar från USA och anslutna främmande länder”, skriver Worldcrunch.
Kan urholka varumärken
Ett företag i Kaliningrad vann i april en ansökan om att annullera cigarettmärket Gitanes och hade på sin webbplats så sent som i september en annons om att Gitanes-cigaretter skulle komma ”snart”.
Thomas Farkas, advokat specialiserad på immateriell egendom vid Eversheds Sutherland i München, varnar för att företag som förlorar sina varumärken kan få sina namn och logotyper på produkter av tvivelaktig kvalitet.
Detäventyrar konsumentförtroendet, särskilt om dessa exporteras eller smugglas över gränser, rapporterar Bloomberg.
Strategisk planering trots osäkerhet
Rospatent rapporterar att man registrerat en ökning av ansökningar från utländska företag, med 15 534 ansökningar under 2024. Det är fler än något av de fem föregående åren.
Silicon Valley-jättarna Intel och Microsoft är bland de som sökt förlängning i år.
”Företag kan ha lämnat den ryska marknaden, men de vill fortfarande hålla sina registreringar giltiga”, säger Riikka Palmos, advokat vid den finländska advokatfirman Papula-Nevinpat, till Bloomberg.
”Ryssland är en mycket stor marknad, och vissa kunder som sa 2022 att de inte skulle gå tillbaka börjar ompröva och vill registrera sina varumärken.”
Kan bara vänta på att kriget ska ta slut
Den ryske ekonomen Jan Melkumov förklarar för DW att förlänga varumärkesrättigheter främst är en formell procedur. Och en fråga om strategisk planering inför en eventuell politisk förändring.
Samtidigt betonar han att få stora företag sannolikt skulle återvända med tanke på den turbulenta politiska situationen och de höga riskerna.
Situationen beskrivs som ”extremt utmanande” i den amerikanska handelsrepresentantens rapport om tillståndet för skydd av immateriella rättigheter globalt. Det finns heller inte så mycket företag kan göra för att värna sina varumärken än vad de redan gör.
För företag som vill värna sina varumärken är det nu egentligen bara en fråga om att vänta på att kriget ska ta slut.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
