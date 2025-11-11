Rysslands krigskassa blöder – oljeintäkterna störtar

Ryska Lukoil har deklarerat force majeure för sitt oljefält West Qurna-2 i Irak sedan bolaget inte längre kan ta emot betalningar på grund av sanktionerna.

Enligt Reuters, som hänvisar till fyra källor, har Lukoil meddelat Iraks oljeministerium att verksamheten inte kan fortsätta under nuvarande förhållanden.

West Qurna-2 står för 9 procent av Iraks totala oljeproduktion och har de senaste månaderna levererat omkring 480 000 fat per dag.

Kan lägga ner helt

Om situationen inte löses inom sex månader kommer Lukoil att lägga ned produktionen helt och lämna projektet, uppger en högt uppsatt person inom irakisk oljeindustri till Reuters.

Oljeexporten sjunker för Ryssland. (Foto: Lehtikuva/TT)

Irak har stoppat både kontanta betalningar och oljeleveranser till Lukoil till följd av sanktionerna.

Omkring 4 miljoner fat råolja som skulle ha överlämnats till bolaget som betalning för november månad har dragits tillbaka, rapporterar Reuters.