Rysslands krigskassa blöder – oljeintäkterna störtar

Vladimir Putins huvudvärk kan bli värre när oljeexporten faller. (Foto: Gavriil Grigorov/AP/TT).
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Amerikanska sanktioner mot ryska oljebolag får allt tydligare effekter. Nu tvingas Lukoil pausa sin verksamhet i Irak efter att betalningarna stoppats, samtidigt som Rysslands oljeexport sjunker till lägsta nivån på två månader.

Ryska Lukoil har deklarerat force majeure för sitt oljefält West Qurna-2 i Irak sedan bolaget inte längre kan ta emot betalningar på grund av sanktionerna.

Enligt Reuters, som hänvisar till fyra källor, har Lukoil meddelat Iraks oljeministerium att verksamheten inte kan fortsätta under nuvarande förhållanden.

West Qurna-2 står för 9 procent av Iraks totala oljeproduktion och har de senaste månaderna levererat omkring 480 000 fat per dag.

Experter: ”Ryssland kollapsar inte”

Ryssland signalerar att man är oövervinnlig som nation. I väst talar man om en snar rysk kollaps. Båda har fel, menar analytiker.

Kan lägga ner helt

Om situationen inte löses inom sex månader kommer Lukoil att lägga ned produktionen helt och lämna projektet, uppger en högt uppsatt person inom irakisk oljeindustri till Reuters.

Oljeexporten sjunker för Ryssland. (Foto: Lehtikuva/TT)

Irak har stoppat både kontanta betalningar och oljeleveranser till Lukoil till följd av sanktionerna.

Omkring 4 miljoner fat råolja som skulle ha överlämnats till bolaget som betalning för november månad har dragits tillbaka, rapporterar Reuters.

Minskande rysk export

Samtidigt visar nya siffror att Rysslands sjöburna oljeexport sjunkit för tredje veckan i rad.

Enligt fartygsdata som sammanställts av Bloomberg uppgick exporten till 3,45 miljoner fat per dag under de fyra veckorna fram till den 9 november. Det är den lägsta nivån på två månader.

Kombinationen av minskade volymer och fallande priser slår hårt mot Kremls krigskassa. Värdet på Moskvas oljeexport sjönk till den lägsta nivån sedan augusti, mätt som ett fyraveckorsgenomsnitt.

Samtidigt visar siffror från det ryska finansministeriet att statens oljeintäkter föll med nästan en fjärdedel i oktober jämfört med samma månad föregående år, enligt Bloomberg.

I oktober skrev USA in Rysslands två största oljeproducenter, Rosneft och Lukoil, på sanktionslistan tillsammans med dussintals av deras dotterbolag. Detta har fått vissa köpare i Asien att skala ned sina inköp av rysk olja.

Försäljningar på gång

Sanktionerna har också fått effekter i Europa.

I Serbien har de ryska ägarna till landets stora olje- och gasbolag NIS gått med på att sälja sina andelar efter att bolaget drabbats av västerländska sanktioner, rapporterar Al Jazeera.

Gazprom Neft, som kontrolleras av ryska staten, äger 44,9 procent av NIS medan ett investeringsbolag inom Gazprom-koncernen har 11,3 procent.

De ryska bolagen har enligt Serbiens energiminister begärt ett förlängt undantag från sanktionerna från amerikanska myndigheter. Detta baserat på förhandlingar med en tredje part.

I slutet av oktober meddelade Lukoil att bolaget arbetar för att snabbt sälja flera utländska tillgångar. Transaktionerna ska genomföras under en period med undantag från sanktionerna som löper till den 21 november. Men bolaget har sagt att man vid behov kommer att söka förlängning.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

