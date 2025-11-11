Amerikanska sanktioner mot ryska oljebolag får allt tydligare effekter. Nu tvingas Lukoil pausa sin verksamhet i Irak efter att betalningarna stoppats, samtidigt som Rysslands oljeexport sjunker till lägsta nivån på två månader.
Rysslands krigskassa blöder – oljeintäkterna störtar
Mest läst i kategorin
Lägenheter som inte finns säljs för en kvarts miljard
Spaden har inte ens satts i jorden, ändå går lägenheterna i Dubais nya lyxkomplex åt som smör. Nu blir varningarna om en överhettad bostadsmarknad fler. Dubai är känt för att vara en plats med många exklusiva bostäder. Men nu tycks lyxfebern har stigit ännu ett snäpp. Brookfield Properties och statligt ägda Dubai Holding säljer lägenheter …
IMF-chefen: "EU behöver en tsar"
Ett år efter att Mario Draghis uppmärksammade rapport om EU:s konkurrenskraft publicerades har unionen genomfört endast en bråkdel av förslagen. Nu kräver Internationella valutafondens chef Kristalina Georgieva att en ”tsar för den inre marknaden” utses för att påskynda genomförandet. I en intervju med Euronews betonade Kristalina Georgieva att EU befinner sig i ett ”existentiellt ögonblick” …
Recessioner allt mer ovanliga – det är ett problem
Världsekonomin har undvikit en längre nedgång under en anmärkningsvärt lång period. Men vissa ekonomer varnar nu för att den framgångsrika stabiliseringspolitiken skapar nya sårbarheter i ekonomin. Från 1300-talet till 1800-talet befann sig Storbritannien i recession nästan hälften av tiden. Under 1800-talet sjönk andelen till en fjärdedel, och under 1900-talet fortsatte trenden nedåt. Idag har läget …
Nästa krasch blir värre: "Katastroftanke"
Räntorna ligger redan nära botten och statsskulder i USA och Frankrike når rekordnivåer. När techbubblan spricker finns inga stimulanser kvar att använda, varnar Börsbarometern. Börserna steg under oktober månad, men bakom uppgången växer en djupare oro. Världsekonomin befinner sig i ett läge med räntor nära noll och statsskulder på rekordnivåer. Centralbankerna har redan använt sina …
Kinas dolda kris: Priserna rasar, tillväxten hotas
Kina kämpar med en deflationsspiral som verkar vara betydligt värre än vad de officiella statistiken visar. Det framkommer av en ny analys. Medan landets konsumentprisindex (KPI) har legat nära noll sedan början av 2023, visar Bloombergs granskning av nästan 70 vardagliga produkter och tjänster att priserna faktiskt har fallit betydligt mer kraftigt på gatan. Av …
Ryska Lukoil har deklarerat force majeure för sitt oljefält West Qurna-2 i Irak sedan bolaget inte längre kan ta emot betalningar på grund av sanktionerna.
Enligt Reuters, som hänvisar till fyra källor, har Lukoil meddelat Iraks oljeministerium att verksamheten inte kan fortsätta under nuvarande förhållanden.
West Qurna-2 står för 9 procent av Iraks totala oljeproduktion och har de senaste månaderna levererat omkring 480 000 fat per dag.
Experter: ”Ryssland kollapsar inte”
Ryssland signalerar att man är oövervinnlig som nation. I väst talar man om en snar rysk kollaps. Båda har fel, menar analytiker.
Kan lägga ner helt
Om situationen inte löses inom sex månader kommer Lukoil att lägga ned produktionen helt och lämna projektet, uppger en högt uppsatt person inom irakisk oljeindustri till Reuters.
Irak har stoppat både kontanta betalningar och oljeleveranser till Lukoil till följd av sanktionerna.
Missa inte:
Ryska oljegiganten hotas – handlare försöker smutskasta varandra. Realtid
Omkring 4 miljoner fat råolja som skulle ha överlämnats till bolaget som betalning för november månad har dragits tillbaka, rapporterar Reuters.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Minskande rysk export
Samtidigt visar nya siffror att Rysslands sjöburna oljeexport sjunkit för tredje veckan i rad.
Enligt fartygsdata som sammanställts av Bloomberg uppgick exporten till 3,45 miljoner fat per dag under de fyra veckorna fram till den 9 november. Det är den lägsta nivån på två månader.
Läs även:
Ryssland kan tvingas uppleva ett nytt 1990-tal. Dagens PS
Kombinationen av minskade volymer och fallande priser slår hårt mot Kremls krigskassa. Värdet på Moskvas oljeexport sjönk till den lägsta nivån sedan augusti, mätt som ett fyraveckorsgenomsnitt.
Samtidigt visar siffror från det ryska finansministeriet att statens oljeintäkter föll med nästan en fjärdedel i oktober jämfört med samma månad föregående år, enligt Bloomberg.
I oktober skrev USA in Rysslands två största oljeproducenter, Rosneft och Lukoil, på sanktionslistan tillsammans med dussintals av deras dotterbolag. Detta har fått vissa köpare i Asien att skala ned sina inköp av rysk olja.
Försäljningar på gång
Sanktionerna har också fått effekter i Europa.
I Serbien har de ryska ägarna till landets stora olje- och gasbolag NIS gått med på att sälja sina andelar efter att bolaget drabbats av västerländska sanktioner, rapporterar Al Jazeera.
Gazprom Neft, som kontrolleras av ryska staten, äger 44,9 procent av NIS medan ett investeringsbolag inom Gazprom-koncernen har 11,3 procent.
Missa inte:
Utdelningsfesten över – oljejättarna måste spara. Realtid
De ryska bolagen har enligt Serbiens energiminister begärt ett förlängt undantag från sanktionerna från amerikanska myndigheter. Detta baserat på förhandlingar med en tredje part.
I slutet av oktober meddelade Lukoil att bolaget arbetar för att snabbt sälja flera utländska tillgångar. Transaktionerna ska genomföras under en period med undantag från sanktionerna som löper till den 21 november. Men bolaget har sagt att man vid behov kommer att söka förlängning.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.