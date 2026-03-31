Skatteverket sätter alltför ofta det fiskala intresset framför rättssäkerheten, och myndighetens agerande riskerar att skrämma bort entreprenörer från att investera i Sverige menar kritiker.
Varningen: Skatteverket driver entreprenörer ut ur landet
Det menar Fredrik Berndt, partner och ansvarig för skatteprocesser på skatterådgivningsbyrån Svalner Atlas.
Kritiken aktualiseras bland annat av fallet med entreprenören och dollarmiljardären Roger Samuelsson, som kammarrätten nyligen fastställde ska anses skattskyldig i Sverige under fem år, trots att han flyttade från landet 1989.
Missa inte: Advokaten som valde att kliva av: ”Rådgivningen har blivit för dyr”. Realtid
Enligt Berndt har Samuelsson en stark anknytning till Taiwan där han byggt upp en global verksamhet, och borde inte betraktas som skattskyldig i Sverige, skriver Tidningen Näringslivet.
Del av ett större problem
Berndt menar att domen belyser ett större problem. Entreprenörer i utlandet med viss anknytning till Sverige riskerar att avstå från att investera här av rädsla för att bli obegränsat skattskyldiga.
Han förespråkar en tidsbegränsning för hur länge man kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige, en ordning som redan finns i övriga nordiska länder.
Läs även: Stjärnekonom: Beskatta superrika – rädda demokratin. Dagens PS
Problematiken sträcker sig bortom enskilda fall. Skatteverket har sedan 2007 bedrivit en långtgående granskning av riskkapitalbranschen som lett till hundratals domstolsprocesser och omfattat omkring 7 miljarder kronor.
Berndt skrev i en debattartikel i Dagens industri förra året att det rättsliga stödet för Skatteverkets beslut i många fall varit tveksamt och att myndigheten bytt ståndpunkt flera gånger.
Högsta förvaltningsdomstolen slog i juni förra året fast att så kallad carried interest ska ses som avkastning på en investering, rakt emot Skatteverkets linje att det skulle tjänstebeskattas.
Advokatsamfundet stämmer in i kritiken
Kritiken mot skatteprocesserna delas av Advokatsamfundet.
Över 60 procent av advokater som arbetar med skattemål anser att processen fungerar dåligt vid förvaltningsdomstolarna, enligt en undersökning av Stiftelsen Rättvis skatteprocess och Advokatsamfundet.
Missa inte: Bråk mellan Ekobrottsmyndigheten och polisen. Realtid
Generalsekreterare Mia Edwall Insulander beskriver situationen som att det i princip är omöjligt att vinna mot staten, rapporterar Tidningen Näringslivet.
Hon pekar på att förvaltningsprocesslagen från 1971 inte ger parterna samma möjligheter som i allmänna domstolar, bland annat saknas rätt till ombud och rättegångskostnader ersätts normalt inte.
Många avstår därför från att processa trots goda chanser att vinna, vilket leder till att få prejudicerande domar når Högsta förvaltningsdomstolen.
Berndt menar att lösningen kräver insatser på flera fronter: tydligare lagstiftning, ett omprövat regleringsbrev för Skatteverket samt bättre resurser och ökad specialisering i förvaltningsdomstolarna.