Varningen: Skatteverket driver entreprenörer ut ur landet

Det menar Fredrik Berndt, partner och ansvarig för skatteprocesser på skatterådgivningsbyrån Svalner Atlas.

Kritiken aktualiseras bland annat av fallet med entreprenören och dollarmiljardären Roger Samuelsson, som kammarrätten nyligen fastställde ska anses skattskyldig i Sverige under fem år, trots att han flyttade från landet 1989.

Enligt Berndt har Samuelsson en stark anknytning till Taiwan där han byggt upp en global verksamhet, och borde inte betraktas som skattskyldig i Sverige, skriver Tidningen Näringslivet.

Del av ett större problem

Berndt menar att domen belyser ett större problem. Entreprenörer i utlandet med viss anknytning till Sverige riskerar att avstå från att investera här av rädsla för att bli obegränsat skattskyldiga.

Han förespråkar en tidsbegränsning för hur länge man kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige, en ordning som redan finns i övriga nordiska länder.

Problematiken sträcker sig bortom enskilda fall. Skatteverket har sedan 2007 bedrivit en långtgående granskning av riskkapitalbranschen som lett till hundratals domstolsprocesser och omfattat omkring 7 miljarder kronor.

Berndt skrev i en debattartikel i Dagens industri förra året att det rättsliga stödet för Skatteverkets beslut i många fall varit tveksamt och att myndigheten bytt ståndpunkt flera gånger.

Högsta förvaltningsdomstolen slog i juni förra året fast att så kallad carried interest ska ses som avkastning på en investering, rakt emot Skatteverkets linje att det skulle tjänstebeskattas.