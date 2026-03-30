Bråk mellan Ekobrottsmyndigheten och polisen

Det var i juli 2025 som justitieminister Gunnar Strömmer (M) presenterade uppdraget, efter att Riksrevisionen riktat allvarlig kritik mot EBM för bristande styrning och resursfördelning.

Regeringens utredare Stefan Strömberg, tidigare rikspolischef, hade dessförinnan föreslagit att EBM helt enkelt skulle läggas ned och att ansvaret skulle föras över till polisen.

Men regeringen ville inte gå så långt, bland annat med hänvisning till att den kriminella ekonomin beräknas omsätta 100–150 miljarder kronor per år och att en stor omorganisation riskerar att leda till effektivitetstapp.

Samordning i stället

I stället fick myndigheterna order om att själva lösa samordningsproblemen.

Planen var att redovisa ett förslag i mitten av mars, men tidsplanen höll inte, och det som nu presenterats visar att myndigheterna inte lyckats enas.

Kärnfrågan gäller den så kallade brottskatalogen, det vill säga vilka brott som ska utredas av respektive myndighet.

EBM vill utöka sin katalog till att även omfatta mutbrott, svindleri, brott mot spellagen samt brott mot internationella sanktioner. Polisen motsätter sig detta, skriver Dagens industri.