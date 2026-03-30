Nio månader efter att regeringen gav Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten i uppdrag att gemensamt stärka kampen mot ekonomisk brottslighet har myndigheterna misslyckats med att komma överens. I stället har en tydlig konflikt uppstått.
Bråk mellan Ekobrottsmyndigheten och polisen
Det var i juli 2025 som justitieminister Gunnar Strömmer (M) presenterade uppdraget, efter att Riksrevisionen riktat allvarlig kritik mot EBM för bristande styrning och resursfördelning.
Regeringens utredare Stefan Strömberg, tidigare rikspolischef, hade dessförinnan föreslagit att EBM helt enkelt skulle läggas ned och att ansvaret skulle föras över till polisen.
Men regeringen ville inte gå så långt, bland annat med hänvisning till att den kriminella ekonomin beräknas omsätta 100–150 miljarder kronor per år och att en stor omorganisation riskerar att leda till effektivitetstapp.
Samordning i stället
I stället fick myndigheterna order om att själva lösa samordningsproblemen.
Planen var att redovisa ett förslag i mitten av mars, men tidsplanen höll inte, och det som nu presenterats visar att myndigheterna inte lyckats enas.
Kärnfrågan gäller den så kallade brottskatalogen, det vill säga vilka brott som ska utredas av respektive myndighet.
EBM vill utöka sin katalog till att även omfatta mutbrott, svindleri, brott mot spellagen samt brott mot internationella sanktioner. Polisen motsätter sig detta, skriver Dagens industri.
Utvidgad brottskatalog leder till fragmentering
Enligt EBM:s egen redovisning till regeringen anser Polismyndigheten att en utvidgad brottskatalog skulle leda till ytterligare fragmentering av brottsbekämpningen, och att en strikt ansvarsfördelning baserad på katalogen cementerar ett arbetssätt som inte fungerat.
Polisen förespråkar i stället större flexibilitet och vill att myndigheternas kompetens och förmåga ska betraktas som en gemensam resurs.
Konflikten illustreras av att polisen nyligen lade ned utredningen av Sveriges hittills största försäkringsbedrägeri, med motiveringen att EBM inlett förundersökning om angränsande ekonomiska brott.
Bollen ligger nu hos justitieminister Strömmer, som i somras slog fast att samspelet mellan myndigheterna måste bli effektivare och att tempot i processerna måste upp.