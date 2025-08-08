En person utgav sig för att vara en advokat som är anställd på advokatbyrån Lindahl. I själva verket var det en bedragare.
Bedragare försökte lura till sig pengar med Lindahls namn
Mest läst i kategorin
Ernstberger på PR-turné – sågas av rådgivare
Efter flera år i fängelse är nu Alexander Ernstberger ute igen – och lägger fram sin bild i media. Det uppskattar inte av finansrådgivaren Patrick Siegbahn. Alexander Ernstberger var vd för pensionsbolaget Allra, som kraschade monumentalt när det uppdagades grova oegentligheter. Det ledde till att Ernstberger tvingades avtjäna ett sexårigt fängelsestraff. Missa inte: Ernstberger: Kriminalvården …
Våldtäktsdömd jurist samarbetar med livstidsdömd mördare
En fällande dom för våldtäkt på en ung anställd skakade hennes framgångsrika juristbyrå. Efter avtjänat fängelsestraff har juristen lämnat Sverige för Moskva – och har en livstidsdömd mördare som affärspartner. Berättelsen om juristparet, en 35-årig kvinna och en 38-årig man, är en skildring av makt och manipulation. Deras juristbyrå, specialiserad på arbetsrätt, lockade unga talanger …
Finansprofiler i desperat kamp mot AI-bedragare
Svenska finansprofiler tvingas spendera timmar dagligen på att bekämpa AI-bedragare som stjäl deras identiteter. Nu söker de juridisk hjälp mot de techjättar som tjänar på kaoset. En av landets mest kända finansprofiler har ägnat sina sommardagar åt något helt annat än aktieanalys. Günther Mårder och hans projektledare Jenny Frank har nämligen tillbringat tre timmar dagligen …
Drev bilrekond med bluffakturor – döms
Två svenskar och en norrman förde över åtta miljoner med hjälp av bluffakturor. Nu döms de till fängelse för upplägget. En svensk man och kvinna i 30-årsåldern drev en firma inom bilrekonditionering. Samtidigt användes företaget för att slussa vidare pengar till andra firmor som var rena bluffar. Missa inte: Trendbrott för bedrägerier: ”På rätt väg”. …
Rapport: Så kollapsade byggjätten av förfalskade försäkringar
Ett falskt försäkringsbrev upptäckt av tjänstemän i Svalöv blev början på slutet för HA Bygg. Nu visar konkursförvaltarens rapport hur skuldhögen på närmare 300 miljoner kronor byggdes upp – och hur bolagets desperata försök att rädda sig själv bara förvärrade situationen. När tjänstemän i Svalöv kommun granskade papperen upptäckte de att något var fel. Försäkringsbreven …
Advokatfirman Lindahl fick en obehaglig överraskning under sommaren.
En person hade nämligen utgett sig för att vara en advokat anställd vid byrån och försökt förmå en privatperson att föra över pengar till en extern mottagare.
Missa inte: Drev bilrekond med bluffakturor – döms. Realtid
Nu vill byrån uppmana andra som kan ha drabbats att polisanmäla det hela, skriver Dagens Juridik.
En närstående tog kontakt
Händelsen ska, enligt byrån, ha skett via telefon. Den drabbade kontaktades av någon som uppgav sig representera Lindahl och använde en verklig advokats namn.
Syftet har enligt uppgifterna varit att skapa förtroende och på så sätt övertala mottagaren att genomföra en penningöverföring.
Lindahl fick kännedom om incidenten efter att närstående till den drabbade kontaktat byrån.
Missa inte: Stor advokatskandal rullas upp – svindel på miljoner. Dagens PS
Senaste nytt
Har erbjudit stöd
Kort därefter kunde man slå fast att det rörde sig om ett bedrägeriförsök och att den aktuella advokaten inte haft någon som helst koppling till agerandet.
Byrån betonade att ingen advokat, vare sig på Lindahl eller någon annan byrå, skulle be en privatperson genomföra överföringar under liknande omständigheter.
Bluffjurist lurar hela Skåne: Plundrar arvingar på miljoner
Bakom en fasad av erfarenhet och juridisk kunskap döljer sig en dömd bedragare.
Den utsatta personen har uppmanats att göra en polisanmälan, vilket även den berörda advokaten har gjort. Lindahl har erbjudit stöd till sin medarbetare vars namn och titel utnyttjats i bedrägeriförsöket.
Publicerat varning
Advokatfirman har samtidigt publicerat en varning på sin hemsida och i sociala medier för att uppmärksamma allmänheten.
”Om det är fler som har drabbats av något liknande med Lindahls namn och varumärke så hoppas vi att de tar kontakt med oss”, säger Patrik Rindstål, som är managing partner på Lindahls Uppsala-kontor, till Dagens Juridik.
Missa inte: Sparkad: Jurist fuskade med bostadsbidrag. Dagens PS
Växande trend
Enligt Lindahl är det oklart om fler personer har drabbats eller om liknande försök gjorts i andra advokatbyråers namn.
Samtidigt ses händelsen som en del av en växande trend där kriminella använder välkända företagsnamn och yrkestitlar för att lura till sig pengar.
Enligt Svenskt Näringsliv roffar bedragare åt sig miljarder varje år, inte sällan genom att utnyttja företag och deras namn.
Lurad på miljoner och skuldsatt – men hittade vägen tillbaka
En telefonlur förändrade allt.