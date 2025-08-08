Realtid
Bedragare försökte lura till sig pengar med Lindahls namn

bedragare
Den falska advokaten försökte få sitt offer att föra över pengar. (Foto: Canva)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

En person utgav sig för att vara en advokat som är anställd på advokatbyrån Lindahl. I själva verket var det en bedragare.

Advokatfirman Lindahl fick en obehaglig överraskning under sommaren.

En person hade nämligen utgett sig för att vara en advokat anställd vid byrån och försökt förmå en privatperson att föra över pengar till en extern mottagare.

Nu vill byrån uppmana andra som kan ha drabbats att polisanmäla det hela, skriver Dagens Juridik.

En närstående tog kontakt

Händelsen ska, enligt byrån, ha skett via telefon. Den drabbade kontaktades av någon som uppgav sig representera Lindahl och använde en verklig advokats namn.

Syftet har enligt uppgifterna varit att skapa förtroende och på så sätt övertala mottagaren att genomföra en penningöverföring.

Advokatbyrån Lindahl vill nu varna andra för händelsen. (Foto: Lindahl)
Lindahl fick kännedom om incidenten efter att närstående till den drabbade kontaktat byrån.

Har erbjudit stöd

Kort därefter kunde man slå fast att det rörde sig om ett bedrägeriförsök och att den aktuella advokaten inte haft någon som helst koppling till agerandet.

Byrån betonade att ingen advokat, vare sig på Lindahl eller någon annan byrå, skulle be en privatperson genomföra överföringar under liknande omständigheter.

Bluffjurist lurar hela Skåne: Plundrar arvingar på miljoner

Bakom en fasad av erfarenhet och juridisk kunskap döljer sig en dömd bedragare.

Den utsatta personen har uppmanats att göra en polisanmälan, vilket även den berörda advokaten har gjort. Lindahl har erbjudit stöd till sin medarbetare vars namn och titel utnyttjats i bedrägeriförsöket.

Publicerat varning

Advokatfirman har samtidigt publicerat en varning på sin hemsida och i sociala medier för att uppmärksamma allmänheten.

”Om det är fler som har drabbats av något liknande med Lindahls namn och varumärke så hoppas vi att de tar kontakt med oss”, säger Patrik Rindstål, som är managing partner på Lindahls Uppsala-kontor, till Dagens Juridik.

Växande trend

Enligt Lindahl är det oklart om fler personer har drabbats eller om liknande försök gjorts i andra advokatbyråers namn.

Samtidigt ses händelsen som en del av en växande trend där kriminella använder välkända företagsnamn och yrkestitlar för att lura till sig pengar.

Enligt Svenskt Näringsliv roffar bedragare åt sig miljarder varje år, inte sällan genom att utnyttja företag och deras namn.

Lurad på miljoner och skuldsatt – men hittade vägen tillbaka

En telefonlur förändrade allt.
