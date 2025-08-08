Bedragare försökte lura till sig pengar med Lindahls namn

Advokatfirman Lindahl fick en obehaglig överraskning under sommaren.

En person hade nämligen utgett sig för att vara en advokat anställd vid byrån och försökt förmå en privatperson att föra över pengar till en extern mottagare.

Nu vill byrån uppmana andra som kan ha drabbats att polisanmäla det hela, skriver Dagens Juridik.

En närstående tog kontakt

Händelsen ska, enligt byrån, ha skett via telefon. Den drabbade kontaktades av någon som uppgav sig representera Lindahl och använde en verklig advokats namn.

Syftet har enligt uppgifterna varit att skapa förtroende och på så sätt övertala mottagaren att genomföra en penningöverföring.

Advokatbyrån Lindahl vill nu varna andra för händelsen. (Foto: Lindahl)

Lindahl fick kännedom om incidenten efter att närstående till den drabbade kontaktat byrån.

