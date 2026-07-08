Telia stämmer Telenor för "vilseledande" slogan

Telia har lämnat in en stämningsansökan mot Telenor.

Anledningen är att man vill stoppa teleoperatörens användning av marknadsföringspåståenden som ”Sveriges bästa nät” och ”Sveriges snabbaste 5G-nät”.

Bolaget begär också att ett vite på en miljon kronor ska utgå för varje överträdelse om förbudet inte följs.

Menar att det är vilseledande

Stämningen omfattar inte bara de specifika formuleringarna utan även andra påståenden med liknande innebörd.

Enligt Telia ska förbudet gälla i all marknadsföring, däribland tv-reklam, nyhetsbrev, sociala medier, sponsrade annonser och innehåll på Telenors webbplats, skriver Dagens Juridik.

Telia anser att reklamen ger konsumenter ett felaktigt intryck av att Telenor erbjuder Sveriges bästa mobilnät och därmed är vilseledande.

Innan ärendet gick till domstol skickade Telia tre varningsbrev till konkurrenten, men Telenor avvisade kritiken och valde att behålla marknadsföringen.

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