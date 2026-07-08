Får Telenor hävda att bolaget har Sveriges bästa nät? Det vill Telia nu pröva juridiskt.
Telia stämmer Telenor för "vilseledande" slogan
Telia har lämnat in en stämningsansökan mot Telenor.
Anledningen är att man vill stoppa teleoperatörens användning av marknadsföringspåståenden som ”Sveriges bästa nät” och ”Sveriges snabbaste 5G-nät”.
Bolaget begär också att ett vite på en miljon kronor ska utgå för varje överträdelse om förbudet inte följs.
Menar att det är vilseledande
Stämningen omfattar inte bara de specifika formuleringarna utan även andra påståenden med liknande innebörd.
Enligt Telia ska förbudet gälla i all marknadsföring, däribland tv-reklam, nyhetsbrev, sociala medier, sponsrade annonser och innehåll på Telenors webbplats, skriver Dagens Juridik.
Telia anser att reklamen ger konsumenter ett felaktigt intryck av att Telenor erbjuder Sveriges bästa mobilnät och därmed är vilseledande.
Innan ärendet gick till domstol skickade Telia tre varningsbrev till konkurrenten, men Telenor avvisade kritiken och valde att behålla marknadsföringen.
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Ifrågasätter undersökning
Telenor hänvisar till en mätning från analysföretaget Opensignal, där operatören vann flest kategorier i den senaste undersökningen. Telia menar dock att resultatet inte ger stöd för de långtgående reklampåståendena.
Bolaget pekar på att flera av vinsterna var delade med andra operatörer och framhåller samtidigt att Telia tilldelades utmärkelsen för den sammantaget bästa täckningsupplevelsen.
I stämningsansökan ifrågasätter Telia även undersökningens metodik.
Enligt bolaget riskerar datainsamlingen, som bygger på användarnas egna mätningar, att ge ett oproportionerligt gynnsamt resultat för operatörer med många kunder i tätorter.
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