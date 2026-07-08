Nu kommer nästa miljonnota i Lundinmålet

Anders Sjögren: ”exceptionellt arbetsintensiv” period

Advokat Anders Sjögren, som förordnades som målsägandebiträde 2023, har haft fokus på förberedelser inför huvudförhandlingen och arbetet under den.



Han lyfter att en stor del av materialet varit på engelska och innehållit avancerad terminologi kopplad till oljeverksamhet, seismik, internationell rätt och krigsbrott.

Perioden januari–mars 2024 beskriver han som ”exceptionellt arbetsintensiv”, med omfattande helgarbete. Sjögren begär förhöjt arvode för 1 106 timmar och yrkar totalt på 6,6 miljoner kronor inklusive moms.

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Percy Bratt: 2000 timmar för inläsning

Advokat Percy Bratt, som förordnades 2017, beskriver förundersökningen som ”synnerligen omfattande”. Protokollet överstiger 80 000 sidor, till stora delar på engelska och med komplex teknisk och juridisk terminologi.



Arbetet har enligt Bratt krävt drygt 2 000 timmar enbart för inläsning.

Han lyfter också att den långa huvudförhandlingen gjort det svårt att bedriva övrig advokatverksamhet.



Bratt begär förhöjt arvode om 2 133 kronor per timme för perioden augusti 2023 till april 2026, baserat på 6 141,5 timmar. Totalt yrkar han på cirka 15,3 miljoner kronor, varav 5,7 miljoner återstår efter tidigare förskott.

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Karl Harling: 1 000 timmar

Advokat Karl Harling, som förordnades 2023, har lagt huvuddelen av sin tid på att läsa in den omfattande skriftliga bevisningen inför huvudförhandlingens start.



Den korta tiden mellan förordnande och förhandlingens början gjorde att större delen av arbetet gått åt till inläsning.

Harling deltog även i en förhörsresa till Rwanda, där klienter flögs in från olika delar av Afrika och förhör hölls via videolänk från Riksåklagarens lokaler i Kigali. Han begär ersättning på cirka 2 miljoner kronor.

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Ersättningsnivåerna ska nu prövas

De sammanlagda kostnadsyrkandena innebär att tingsrätten nu behöver ta ställning till ersättningsnivåer som ligger betydligt högre än i de flesta svenska brottmål.

Huvudförhandlingen i Lundin-målet avslutades i maj 2026 och domen meddelas preliminärt den 3 december. Domen väntas få internationell räckvidd, eftersom prövningar av företags ansvar vid krigsbrott är mycket ovanliga.

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