Knappt en månad efter att nätbutiken Babyland meddelade att den stänger står det klart att varumärket får en ny ägare. Men köparen tar bara över namnet, inte personal, lager eller skulder.
Babyland gör comeback efter nedläggningen – börsbolag tar över
Under fredagen meddelade First North-noterade Sweden Buyersclub att bolaget köpt varumärkena Babyland och Little Louie, enligt ett pressmeddelande.
I affären ingår varumärkesregistreringar i Sverige, EU, Storbritannien och Norge, domänerna babyland.se, babyland.no och babyland.fi, kundregistret, konton i sociala medier samt bildmaterial.
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Det intressanta är vad köparen inte tar över: ingen personal, inget lager, inga befintliga avtal och inga andra åtaganden.
Köpet betalas kontant. Någon köpeskilling redovisas inte, men bolaget bedömer att affären inte har någon väsentlig påverkan på den finansiella ställningen.
Ny sajt i början av 2027
Planen är att öppna babyland.se igen under första kvartalet 2027, då som en så kallad storefront med babyutrustning och leksaker från etablerade varumärken samt det egna märket Little Louie.
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Babyland ska drivas på samma plattform som Buyersclubs övriga sajter, bland annat bookhero.se och kontorsboden.se. Bolaget levererar också plattform och drift bakom Storytels nya nätbokhandel.
”Babyland är ett av Sveriges mest etablerade varumärken inom baby- och barnartiklar, och med en egen storefront kan vi möta småbarnsföräldrar under ett namn de redan känner igen. Det är samma plattform som ska driva allt från buyersclub.se till storytelbooks.com, och därför kan vi lansera Babyland med låga fasta kostnader”, säger Emil Henriksson, vd för Sweden Buyersclub, i en kommentar.
Förlusten mer än fördubblades
Beskedet om nedläggningen kom i början av oktober. ”Efter 14 år har vi beslutat att lägga ner Babyland.se”, skrev nätbutiken på sin startsida, enligt Ehandel.se.
Bakom beslutet låg en tung ekonomisk utveckling. Babyland Online Nordic omsatte 155,7 miljoner kronor 2025, en minskning med drygt fyra procent från året innan. Resultatet efter finansiella poster landade på minus 53,2 miljoner kronor, jämfört med minus 19,5 miljoner kronor 2024.
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Ledningen pekade i årsredovisningen på lågt barnafödande, konkurrens och prispress. Revisorn anmärkte på att skatter, avgifter och moms vid flera tillfällen inte betalats i tid, och lyfte frågetecken kring bolagets förmåga till fortsatt drift.
I slutet av juni byttes hela styrelsen ut. Ny ordförande blev Camilo Günesli. Vd har under perioden varit Maria Kärrlander Örup. Huvudägare är Laulima AB med 69,5 procent av aktierna.
Köparen mindre än varumärket
Babylands omsättning var större än köparens. Sweden Buyersclub rapporterade för 2025 sitt första helår med positivt EBITDA och en nettoomsättning på över 100 miljoner kronor.
Själva namnet har dock längre historia än nätbutiken. Enligt Buyersclub har Babyland rötter från 1959, och butiken startade enligt egen uppgift på Hornsgatan i Stockholm.
Det är inte första gången ett välkänt namn överlever när verksamheten bakom faller1, så skedde exempelvis med leksakskedjan BR.