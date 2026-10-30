Babyland gör comeback efter nedläggningen – börsbolag tar över

Under fredagen meddelade First North-noterade Sweden Buyersclub att bolaget köpt varumärkena Babyland och Little Louie, enligt ett pressmeddelande.

I affären ingår varumärkesregistreringar i Sverige, EU, Storbritannien och Norge, domänerna babyland.se, babyland.no och babyland.fi, kundregistret, konton i sociala medier samt bildmaterial.

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Det intressanta är vad köparen inte tar över: ingen personal, inget lager, inga befintliga avtal och inga andra åtaganden.

Köpet betalas kontant. Någon köpeskilling redovisas inte, men bolaget bedömer att affären inte har någon väsentlig påverkan på den finansiella ställningen.

Ny sajt i början av 2027

Planen är att öppna babyland.se igen under första kvartalet 2027, då som en så kallad storefront med babyutrustning och leksaker från etablerade varumärken samt det egna märket Little Louie.

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Babyland ska drivas på samma plattform som Buyersclubs övriga sajter, bland annat bookhero.se och kontorsboden.se. Bolaget levererar också plattform och drift bakom Storytels nya nätbokhandel.

”Babyland är ett av Sveriges mest etablerade varumärken inom baby- och barnartiklar, och med en egen storefront kan vi möta småbarnsföräldrar under ett namn de redan känner igen. Det är samma plattform som ska driva allt från buyersclub.se till storytelbooks.com, och därför kan vi lansera Babyland med låga fasta kostnader”, säger Emil Henriksson, vd för Sweden Buyersclub, i en kommentar.