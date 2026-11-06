Den saudifinansierade golfligan LIV Golf ska avvecklas. Riskkapitalbolaget BC Partners har dragit tillbaka en utlovad räddningsfinansiering på 300 miljoner dollar, och nu ska ligans tillgångar säljas för att betala fordringsägarna.
Golfligan läggs ned – riskkapitalbolaget drog sig ur
Beskedet kom vid en förhandling i den federala konkursdomstolen i New Jersey i torsdags. Enligt Golf Digest tog förhandlingen bara 13 minuter.
”Vi anser att avveckling är den bästa vägen”, sa LIV:s advokat Matthew Williams till domstolen, enligt Golf Digest.
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Ligans Chapter 11-ärende går därmed från rekonstruktion till likvidation. De tillgångar som finns kvar ska säljas, och pengarna går i första hand till fordringsägarna. Avvecklingen väntas börja formellt nästa vecka. Borgenärskommittén möts den 20 november, och domstolen måste godkänna en formell likvidationsplan.
Föll på spelarna
Det var Financial Times som i onsdags först rapporterade att BC Partners lämnar affären. Dagen därpå skrev The Wall Street Journal att bolaget inte längre tänker investera.
BC Partners kreditarm hade lovat upp till 300 miljoner dollar, ungefär 2,8 miljarder kronor, till en nystartad liga kallad ”LIV 2.0”. Spelarna skulle bli majoritetsägare och programmet bantas, enligt CNBC.
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Pengarna krävde dock att tillräckligt många spelare skrev på. BC Partners ville ha 30–40 bindande åtaganden. Enligt Financial Times hade minst 15 spelare visat intresse. En deadline den 25 oktober passerade utan att avtalen var klara.
Flera av ligans största namn har redan tackat nej, bland dem Jon Rahm, Sergio Garcia och Tyrrell Hatton. Bryson DeChambeau sa tidigare att han ville stanna men har inte sagt något offentligt den senaste månaden, skriver Golf Digest.
BC Partners säger sig vara besviket över att parterna inte kunde enas om villkor som alla kunde acceptera.
Skulder på upp till en miljard dollar
LIV ansökte om konkursskydd den 8 september. Sedan dess har ligans saudiska ägare, statliga investeringsfonden PIF, meddelat att stödet upphör efter säsongen 2026. Sedan starten 2022 har PIF satsat drygt 5 miljarder dollar i ligan.
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I konkursansökan uppgav LIV skulder på mellan 500 miljoner och 1 miljard dollar. Tillgångarna värderades till mellan 100 och 500 miljoner dollar, enligt Front Office Sports. Den största enskilda fordringsägaren är Jon Rahm, som enligt ESPN har 7,5 miljoner dollar att få.
Innan ansökan betalade ligan ut omkring 155 miljoner kronor för att behålla sju chefer. Av den summan fick vd Scott O’Neil cirka 63 miljoner kronor, har Dagens PS rapporterat.
Advokaterna först i kön
Minst tolv advokatbyråer arbetar med konkursen, och de dyraste partnerna tar runt 30 000 kronor i timmen. LIV:s egen byrå Gibson Dunn fakturerade över 1,6 miljoner dollar bara i september.
Rådgivarnas arvoden räknas som administrativa kostnader i förfarandet. De har normalt förtur framför oprioriterade fordringar. Leverantörer och spelare med obetalda kontrakt hamnar alltså längre bak i kön när tillgångarna ska fördelas.