Golfligan läggs ned – riskkapitalbolaget drog sig ur

Beskedet kom vid en förhandling i den federala konkursdomstolen i New Jersey i torsdags. Enligt Golf Digest tog förhandlingen bara 13 minuter.

”Vi anser att avveckling är den bästa vägen”, sa LIV:s advokat Matthew Williams till domstolen, enligt Golf Digest.

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Ligans Chapter 11-ärende går därmed från rekonstruktion till likvidation. De tillgångar som finns kvar ska säljas, och pengarna går i första hand till fordringsägarna. Avvecklingen väntas börja formellt nästa vecka. Borgenärskommittén möts den 20 november, och domstolen måste godkänna en formell likvidationsplan.

Föll på spelarna

Det var Financial Times som i onsdags först rapporterade att BC Partners lämnar affären. Dagen därpå skrev The Wall Street Journal att bolaget inte längre tänker investera.

BC Partners kreditarm hade lovat upp till 300 miljoner dollar, ungefär 2,8 miljarder kronor, till en nystartad liga kallad ”LIV 2.0”. Spelarna skulle bli majoritetsägare och programmet bantas, enligt CNBC.

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Pengarna krävde dock att tillräckligt många spelare skrev på. BC Partners ville ha 30–40 bindande åtaganden. Enligt Financial Times hade minst 15 spelare visat intresse. En deadline den 25 oktober passerade utan att avtalen var klara.

Flera av ligans största namn har redan tackat nej, bland dem Jon Rahm, Sergio Garcia och Tyrrell Hatton. Bryson DeChambeau sa tidigare att han ville stanna men har inte sagt något offentligt den senaste månaden, skriver Golf Digest.

BC Partners säger sig vara besviket över att parterna inte kunde enas om villkor som alla kunde acceptera.