Porrjätten sa att den var olaglig – fick ändå momsnota

Pekade på strafflagen

I Oslo tingsrätt argumenterade Paper Street Media för att verksamheten bryter mot den norska strafflagens pornografibestämmelse, och att bolaget därför inte kan registreras i det norska momsregistret.

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Bolaget hävdade dessutom att tilläggsskatten inte skulle tas ut, eftersom den uteblivna betalningen var ursäktlig. Bolaget saknar fysisk närvaro i Norge, har ingen norsk textning och marknadsför sig inte mot norska konsumenter. Norrmännen hittar till sajterna på egen hand, enligt bolaget.

Staten invände att bolaget inte visat att verksamheten är brottslig, bestämmelsen omfattar inte all pornografi, och att det i praktiken bara är intäkter från ”grovt olaglig verksamhet” som lämnas utanför momsen.

”Inget straffrättsligt godkännande”

Konstituerade tingsrättsdomaren Silje Slotterøy Dahlheim, med bakgrund på bland annat Økokrim och Finanstilsynet, gick på statens linje.

En momsregistrering innebär inget straffrättsligt godkännande av verksamheten och hindrar inte lagföring enligt annan lagstiftning, skriver hon i domen enligt Rett24.

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Inte heller argumentet om ursäktlighet höll. Bolaget hade inte visat att någon i företaget ens hade bedömt den norska momsplikten före kontrollen, konstaterar rätten.

Jämför med spelbolagen

Bolagets ombud, advokaten Jørgen Grønlie på Forvis Mazars Advokater, säger till Rett24 att de inte delar tingsrättens bedömning. Enligt honom har rätten bara i begränsad utsträckning prövat var gränsen för ”grovt olaglig verksamhet” går.

”Som vi har påpekat nekas spelbranschen registrering i Norge, medan man nu öppnar för att verksamheter som förmedlar pornografi i Norge ska registreras. Vi menar att det förtjänar en grundligare bedömning”, säger Grønlie till Rett24.

Han understryker att tingsrätten varken har stämplat innehållet som lagligt eller olagligt. Han påpekar också att USA saknar momssystem och att bolaget inte har någon koppling till Norge utöver att norrmän köper porr på nätet.

Staten företräddes av Oskar Vegheim från Regjeringsadvokaten. Det framgår inte om bolaget överklagar.

Olagligt – men skattepliktigt

Det är inte första gången den norska staten hävdar att olaglighet inte befriar från skatt. 2020 slog Finansdepartementet i ett principuttalande fast att intäkter från försäljning av sexuella tjänster inte är undantagna från skatte- eller avgiftsplikt. Det gällde trots att sexköp är olagligt i Norge och trots att Skatteklagenemnda dessförinnan hade gett en prostituerad rätt mot Skatteetaten, rapporterade E24.

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Ett liknande resonemang fördes nyligen i Tjeckien. Där slog författningsdomstolen i oktober fast att inkomster från frivilligt sexarbete är skattepliktiga, efter att en kvinna överklagat krav på efterbeskattning. Att staten tar ut skatt innebär varken ett moraliskt godkännande eller ett erkännande av verksamheten, konstaterade domstolen enligt Expats.cz.

Del av en större jakt

Fallet är långt ifrån unikt. Sedan 2016 har Skatteetaten kontrollerat 150 utländska nätbolag som inte betalade moms, bland annat inom streaming, gaming, dejting och erotiskt innehåll.

Kontrollerna har lett till efterbeskattning på 785 miljoner norska kronor och tilläggsskatt på 108 miljoner. Efter tvångsregistrering har bolagen dessutom redovisat 4,1 miljarder kronor i moms.

Utländska bolag som säljer digitala tjänster till norska konsumenter för mer än 50 000 kronor under en tolvmånadersperiod är skyldiga att registrera sig för norsk moms.

Även i Sverige har momsfrågan prövats i närliggande branscher. En strippklubb i Jönköping förlorade mot Skatteverket i förvaltningsrätten, rapporterade Dagens PS. Realtid har tidigare skrivit om att nätet inte är någon skattefri zon, och om miljardaffärerna kring Onlyfans.