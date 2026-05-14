Missnöjet växer bland investerare i private equity efter att allt mer pengar går åt till juridiska kostnader. Nu säger man ifrån.
Investerare ryter ifrån – vill inte betala skenande kostnader
En inflytelserik branschorganisation för investerare i riskkapitalfonder kräver förändringar av en långvarig modell.
Traditionellt har investerarna stått för de juridiska kostnaderna när nya fonder skapas. Det vill man nu ändra på.
Orsaken är snabbt stigande arvoden till stora advokatbyråer som arbetar åt riskkapitalbolagen.
Vill dela på kostnaderna
Organisationen Institutional Limited Partners Association, ILPA, företräder pensionsfonder och statliga investeringsfonder med stora placeringar i riskkapital.
Nu vill organisationen att kostnaderna för juridisk rådgivning delas mellan investerare och fondförvaltare i stället för att nästan helt belasta investerarna, skriver Financial Times.
Enligt ILPA har dagens ordning bidragit till kraftigt ökade kostnader eftersom riskkapitalbolagen saknar incitament att hålla nere advokatarvodena när notan skickas vidare till fondinvesterarna.
Riskkapitalbranschens snabba tillväxt har samtidigt blivit en viktig intäktskälla för flera av världens största affärsjuridiska byråer.
Kraftig tillväxt i sektorn
Amerikanska Kirkland & Ellis, som är ledande inom rådgivning till riskkapitalbolag, blev förra året den första advokatbyrån globalt med årsintäkter över tio miljarder dollar.
ILPA menar att systemet bygger på en föråldrad struktur från riskkapitalbranschens tidiga år, då mindre fondförvaltare hade begränsade ekonomiska resurser och inte själva kunde bära juridiska kostnader.
Sedan dess har sektorn vuxit kraftigt. Enligt organisationen ökade det globala kapitalet under förvaltning från mindre än 550 miljarder dollar år 2000 till omkring 8 biljoner dollar 2022.
Organisationen anser att stora riskkapitalbolag i dag har ekonomisk kapacitet att själva stå för en betydligt större del av kostnaderna.
Svagare marknad på sistone
I ett nytt förslag vill ILPA införa ett tak för juridiska och administrativa kostnader vid fondbildningar. Taket föreslås motsvara det lägsta av 10 miljoner dollar eller 0,05 procent av fondens målstorlek.
Kostnader över denna nivå ska delas lika mellan investerare och fondförvaltare.
ILPA kräver också större öppenhet kring advokatkostnader och att juridiska rådgivare till större fonder ska utses genom konkurrensutsatta processer.
Utspelen kommer samtidigt som missnöjet bland investerare i riskkapitalfonder växer efter en längre period av svagare marknad och svårare kapitalanskaffning.
Tidigare i maj varnade organisationen även för ökade intressekonflikter i samband med att riskkapitalbolag i högre grad säljer innehav mellan egna fonder.
