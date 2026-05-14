Investerare ryter ifrån – vill inte betala skenande kostnader

En inflytelserik branschorganisation för investerare i riskkapitalfonder kräver förändringar av en långvarig modell.

Traditionellt har investerarna stått för de juridiska kostnaderna när nya fonder skapas. Det vill man nu ändra på.

Orsaken är snabbt stigande arvoden till stora advokatbyråer som arbetar åt riskkapitalbolagen.

Vill dela på kostnaderna

Organisationen Institutional Limited Partners Association, ILPA, företräder pensionsfonder och statliga investeringsfonder med stora placeringar i riskkapital.

Nu vill organisationen att kostnaderna för juridisk rådgivning delas mellan investerare och fondförvaltare i stället för att nästan helt belasta investerarna, skriver Financial Times.

Enligt ILPA har dagens ordning bidragit till kraftigt ökade kostnader eftersom riskkapitalbolagen saknar incitament att hålla nere advokatarvodena när notan skickas vidare till fondinvesterarna.

Riskkapitalbranschens snabba tillväxt har samtidigt blivit en viktig intäktskälla för flera av världens största affärsjuridiska byråer.

