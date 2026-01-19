Den globala rättsrötan: Nya tidens systemrisk

Den globala rättsstatsprincipen befinner sig i en djup recession. Enligt 2025 World Justice Project Rule of Law Index har den tidigare avmattningen i nedgången nu vänts till en dramatisk och accelererande försämring, enligt tidskriften Advokaten.

De juridiska spelregler som garanterar äganderätt och förutsägbarhet monteras ner i land efter land. Situationen skapar en ny typ av systemrisk för globala investeringar.

Domstolarnas oberoende under attack

Den mest alarmerande trenden är den direkta attacken på domstolarnas självständighet. Rapporten visar att den juridiska kontrollen av den verkställande makten har försvagats i över 60 procent av de undersökta länderna.

När rättsväsendet politiseras försvinner den sista försvarslinjen mot godtyckligt styre. Politiska påtryckningar i både civilrättsliga och straffrättsliga processer har blivit vardag i en majoritet av världens jurisdiktioner, vilket urholkar rättssäkerheten.

Detta sker samtidigt som det civila utrymmet krymper. Över 70 procent av länderna har infört restriktioner mot de grundläggande friheter som krävs för att upprätthålla en transparent offentlig förvaltning.

Svenska rättsstaten håller ställningarna

Mitt i den globala tillbakagången lyckas en liten grupp länder hålla emot. Sverige placerar sig återigen i den absoluta världstoppen, flankerad av grannländer som Danmark, Norge och Finland samt Nya Zeeland som håller fortet på andra sidan planeten.

Att Sverige rankas högt innebär större stabilitet här, men rapporten understryker att inget land är immunt. Att bygga upp starka juridiska institutioner tar decennier, medan nedmonteringen kan ske med skrämmande snabbhet.

I andra änden av skalan hittas länder som Venezuela och Afghanistan, medan Ryssland och Sudan hör till de jurisdiktioner där rättsläget försämrats allra mest det senaste året.