Mark Zuckerberg satt i vittnesbåset i Los Angeles och fick det hett om öronen. Det här är första gången Meta‑chefen möter en jury i ett mål som rör barns säkerhet på sociala medier. Tonen var hård redan från start.
Zuckerberg pressas i domstol: "Förstår inte varför det är så komplicerat”
Advokaterna ifrågasätter Metas ansvar
Advokaterna pressade honom om varför Meta inte gjort mer för att stoppa barn under 13 från att använda plattformarna, rapporterar The Guardian.
Zuckerberg hävdade att företaget blivit bättre på att identifiera minderåriga. Samtidigt medgav han att utvecklingen gått för långsamt.
“Jag önskar alltid att vi hade kommit dit tidigare”, sa han.
Advokaterna nöjde sig inte. De ifrågasatte hur Meta kan luta sig mot användarnas egna uppgifter.
“Du förväntar dig att en nioåring ska läsa allt finstilt?” frågade en av dem.
Zuckerberg: ”Många ljuger om sin ålder.”
Zuckerberg svarade att många ljuger om sin ålder och att Meta tar bort konton som upptäcks. Men han verkade frustrerad över frågorna.
“Jag förstår inte varför det här är så komplicerat”, sa han.
Runt honom satt personer med Meta‑ägda AI‑glasögon. Domaren hotade med att hålla alla som spelade in förhandlingarna i contempt.
Ett mål som kan förändra branschen
Målet handlar om en 20‑årig kvinna som menar att hennes tvångsmässiga användning av Instagram och YouTube förvärrade hennes psykiska ohälsa.
Hennes fall är ett av flera testmål som ska visa hur juryn reagerar på anklagelserna. TikTok och Snap har redan förlikats i just den här processen, men står inför hundratals andra mål.
Forskning, förnekanden och förlorade barn
Zuckerbergs vittnesmål kommer bara dagar efter att Instagrams vd Adam Mosseri tonat ned forskningen om sociala medier och beroende.
Samtidigt växer trycket från familjer som förlorat barn efter nättrakasserier och sextortion. De menar att Metas ursäkter är tomma och att företaget känt till riskerna i åratal.
Rättegången kan bli avgörande. Den kan leda till miljardkostnader och tvinga techbolagen att ändra hur deras plattformar är designade.