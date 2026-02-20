Zuckerberg pressas i domstol: "Förstår inte varför det är så komplicerat”

Läs också:

Zuckerberg anklagas för att ”slakta” sitt eget bolag – Realtid

Advokaterna ifrågasätter Metas ansvar

Advokaterna pressade honom om varför Meta inte gjort mer för att stoppa barn under 13 från att använda plattformarna, rapporterar The Guardian.

Zuckerberg hävdade att företaget blivit bättre på att identifiera minderåriga. Samtidigt medgav han att utvecklingen gått för långsamt.

“Jag önskar alltid att vi hade kommit dit tidigare”, sa han.

Advokaterna nöjde sig inte. De ifrågasatte hur Meta kan luta sig mot användarnas egna uppgifter.

“Du förväntar dig att en nioåring ska läsa allt finstilt?” frågade en av dem.

Läs också rapportering från Dagens PS:

Barnens klick kan kosta miljarder – Zuckerberg försvarar Meta – Dagens PS