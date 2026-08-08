Indien rasar mot Zuckerberg – Metas ansvarsskydd på spel

Meta pressas i Indien efter att Facebook felaktigt blockerade ett videoinlägg från premiärminister Narendra Modi.

Särskilt känsligt var att inlägget riktade sig till de studenter som deltagit i de uppmärksammade protesterna, som fått internationell spridning och där sociala medier spelat en central roll för organisering, mobilisering och opinionsbildning.

Samtidigt använde Modi själv sociala medier för att nå de protesterande studenterna. Därför blev blockeringen av hans videotal särskilt känslig.

Enligt uppgifter som CNBC tagit del av visade Facebook initialt ett meddelande om att innehållet hade blockerats efter en ”legal request”.

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Kräver ursäkt från Zuckerberg

Den parlamentariska IT‑panelen, ledd av Nishikant Dubey, kräver nu att Mark Zuckerberg personligen ber om ursäkt inom tre dagar.



Annars vill panelen att Metas rättsliga ansvarsskydd dras in. Ett indraget skydd skulle kunna göra Meta juridiskt ansvarigt för användargenererat innehåll på plattformen.

Dubey varnar för att ett indraget skydd kan leda till en flod av polisanmälningar mot Meta.

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