Meta krishanterar i Indien efter att ett inlägg från premiärminister Narendra Modi felaktigt stoppats. En parlamentarisk panel kräver en ursäkt från Mark Zuckerberg och varnar för att bolagets juridiska skydd kan dras in.
Indien rasar mot Zuckerberg – Metas ansvarsskydd på spel
Meta pressas i Indien efter att Facebook felaktigt blockerade ett videoinlägg från premiärminister Narendra Modi.
Särskilt känsligt var att inlägget riktade sig till de studenter som deltagit i de uppmärksammade protesterna, som fått internationell spridning och där sociala medier spelat en central roll för organisering, mobilisering och opinionsbildning.
Samtidigt använde Modi själv sociala medier för att nå de protesterande studenterna. Därför blev blockeringen av hans videotal särskilt känslig.
Enligt uppgifter som CNBC tagit del av visade Facebook initialt ett meddelande om att innehållet hade blockerats efter en ”legal request”.
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Kräver ursäkt från Zuckerberg
Den parlamentariska IT‑panelen, ledd av Nishikant Dubey, kräver nu att Mark Zuckerberg personligen ber om ursäkt inom tre dagar.
Annars vill panelen att Metas rättsliga ansvarsskydd dras in. Ett indraget skydd skulle kunna göra Meta juridiskt ansvarigt för användargenererat innehåll på plattformen.
Dubey varnar för att ett indraget skydd kan leda till en flod av polisanmälningar mot Meta.
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Juridiskt skydd som kan bli avgörande
Indien är idag Metas största marknad för WhatsApp, Instagram och Facebook.
Juridiska experter menar att bolaget i praktiken inte skulle kunna driva verksamheten i landet utan ansvarsskyddet, som begränsar plattformars ansvar för användarnas innehåll.
Dagens lagstiftning tillåter bara att immunitet dras tillbaka för specifikt innehåll, inte för hela plattformen. För att dra tillbaka hela skyddet krävs en lagändring.
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Meta försöker lugna regeringen
Metas globala chef för samhällsrelationer Joel Kaplan har bett om ursäkt till IT‑ministern Ashwini Vaishnaw för felet kring Modi‑inlägget.
Samtidigt rapporterar indiska medier att Zuckerberg själv ska ha bett om ursäkt för brister i modereringen — något Meta inte bekräftar.
Metas globala team är på plats i Indien för flera uppföljande möten med myndigheterna.
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Oppositionen anklagar Meta för att ge efter
Samtidigt växer kritiken från oppositionen. Saurav Das, talesperson för Cockroach Janta Party som organiserade delar av studentprotesterna, anklagar Meta för att begränsa hans innehåll och för att ge efter för regeringens hårda press.
Han menar att blockeringen av Modi‑inlägget visar hur sårbar plattformen är när politiska konflikter spiller över i modereringen.
Ett beslut som kan få globala följder
Ett indraget skydd skulle dessutom följas noga av teknikindustrin, eftersom det skulle förändra spelreglerna för plattformarnas juridiska ansvar.
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