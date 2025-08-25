Organiserad brottslighet ligger bakom fler vardagsbrott

Den organiserade brottsligheten har länge varit ett samhällsproblem i Sverige.

Nu visar det sig att yrkeskriminella också har börjat ge sig in i nya sektorer.

Enligt en gemensam lägesrapport från flera myndigheter ligger den organiserade brottsligheten i allt större utsträckning bakom vardagsbrott, och polisen har svårt att svara, skriver Dagens Juridik.

”Är väldigt organiserade”

Rapporten pekar ut sex typer av kriminell infrastruktur som centrala för nätverkens verksamhet.

Polisen har svårt att utreda brott som utförs med den organiserade brottslighetens professionalitet, enligt rapporten. (Foto: Caisa Rasmussen/TT).

Det handlar om användning av företag som brottsverktyg, penningtvätt, identitets- och dokumentbedrägerier, korruption och otillåten påverkan, samt våld och hot och olika motåtgärder för att undvika upptäckt.

”Vi ser bland annat att brott som drabbar många människor och företag i vardagen, mängdbrotten, är väldigt organiserade och utförs ofta mycket professionellt, brotten kan vi därmed inte bara utreda bort, de måste även förebyggas”, säger Johan Olsson, som är chef för polisens nationella operativa avdelning, i ett pressmeddelande.

