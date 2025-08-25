Vardagsbrott som stölder och bedrägerier utförs allt oftare av kriminella nätverk. Det gör det mycket svårt för polisen, enligt en ny rapport.
Organiserad brottslighet ligger bakom fler vardagsbrott
Den organiserade brottsligheten har länge varit ett samhällsproblem i Sverige.
Nu visar det sig att yrkeskriminella också har börjat ge sig in i nya sektorer.
Enligt en gemensam lägesrapport från flera myndigheter ligger den organiserade brottsligheten i allt större utsträckning bakom vardagsbrott, och polisen har svårt att svara, skriver Dagens Juridik.
”Är väldigt organiserade”
Rapporten pekar ut sex typer av kriminell infrastruktur som centrala för nätverkens verksamhet.
Det handlar om användning av företag som brottsverktyg, penningtvätt, identitets- och dokumentbedrägerier, korruption och otillåten påverkan, samt våld och hot och olika motåtgärder för att undvika upptäckt.
”Vi ser bland annat att brott som drabbar många människor och företag i vardagen, mängdbrotten, är väldigt organiserade och utförs ofta mycket professionellt, brotten kan vi därmed inte bara utreda bort, de måste även förebyggas”, säger Johan Olsson, som är chef för polisens nationella operativa avdelning, i ett pressmeddelande.
Verksamma på flera områden
Fem särskilt utsatta brottsområden lyfts fram: narkotikabrott, bedrägerier, miljöbrott, organiserad stöldbrottslighet och brott mot internationella sanktioner.
De nätverk som bedöms ha högst kapacitet är aktiva inom samtliga dessa områden och uppvisar därmed en bredd som utgör ett betydande samhällshot.
Utöver dessa huvudområden konstateras att nätverken även är verksamma inom arbetskraftsexploatering, bidragsbrott, bedrägerier relaterade till livsmedel, korruption, brott kopplade till betting samt människohandel för sexuella ändamål.
Behöver medhjälpare
Rapporten understryker att så kallade kriminella tjänster och möjliggörare spelar en central roll.
En rad yrkeskategorier pekas ut som möjliga medhjälpare, däribland revisorer, banktjänstemän, redovisningskonsulter, konkursförvaltare, advokater, mäklare, gode män och tolkar.
Även institutioner som mäklarkontor, förskolor och vårdcentraler har använts för att underlätta kriminell verksamhet.
Utnyttjar ideella föreningar
Det finns dessutom många exempel på hur kriminella lyckas undgå att bli upptäckta.
Det kan exempelvis handla om att begå brott genom stiftelser och ideella föreningar, att skydda tillgångar med hjälp av falska handlingar och identiteter samt att flytta verksamheter utomlands.
Särskilt pekas länder utan utlämningsavtal ut som attraktiva baser för fortsatt kriminalitet.
