Se upp för bedragare på aktiechattar som kommer med tips på köpvärda aktier. Just nu får Finansinspektionen in många samtal från konsumenter som blivit lurade.
FI varnar: Bedragare lockar med tips i aktiechattar
Upplägget går ofta ut på att via chattgrupper på nätet locka in investerare i olika aktier som då först stiger i pris. Bedragarna säljer sedan med vinst medan de som blir kvar får se aktierna falla i pris.
Metoden kallas också ”pump and dump” – där bedragaren pumpar upp aktiekursen och sedan säljer med vinst.
”Dra öronen åt dig om du blir kontaktad av någon du inte känner som ger dig aktietips, även om personen till synes är en känd profil”, säger Peter Hallström, senior finansinspektör på FI, i en skriftlig kommentar.
Låter det för bra för att vara sant, är det förmodligen just det.
