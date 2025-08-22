FI varnar: Bedragare lockar med tips i aktiechattar

Upplägget går ofta ut på att via chattgrupper på nätet locka in investerare i olika aktier som då först stiger i pris. Bedragarna säljer sedan med vinst medan de som blir kvar får se aktierna falla i pris.

Läs mer:

Bedragarna allt mer övertygande. Realtid

Enorm bedrägerihärva avslöjad. Dagens PS

Metoden kallas också ”pump and dump” – där bedragaren pumpar upp aktiekursen och sedan säljer med vinst.

”Dra öronen åt dig om du blir kontaktad av någon du inte känner som ger dig aktietips, även om personen till synes är en känd profil”, säger Peter Hallström, senior finansinspektör på FI, i en skriftlig kommentar.

Låter det för bra för att vara sant, är det förmodligen just det.

Läs mer:

Bedragarna går från att hacka till psykologi. Realtid

Akta dig för aktiechattar – merparten bedrägeri. Dagens PS

Finansinspektionen varnar: Här är fem nya bedragare. E55



