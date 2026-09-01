Fynd i återlämnad Mac: Apple anklagar OpenAI för bevisförstörelse

Efter veckor av påstådd fördröjning lämnade juridiska ombud för Chang Liu tidigare i augusti över hans gamla arbetsdator från Apple för granskning. Liu, som arbetade åtta år som elektroingenjör på Apple innan han började på OpenAI i januari, är en av två namngivna svarande i stämningen.

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Innehållet i datorn ligger till grund för Apples senaste inlaga, skriver TechCrunch.

Kretsschema och ett internt verktygsnamn

Apple hävdar att Liu använt ett konfidentiellt kretsschema från Apple i sitt arbete på OpenAI, samt ett verktyg som bär samma namn som en intern ingenjörsapplikation hos iPhone-tillverkaren.

Bolaget går längre än så. OpenAI ska ha varit väl medvetet om Lius åtkomst till Apple-data, och Liu ska i juni ha tagit hjälp av OpenAI-kollegan Yu-Ting ”Alyssa” Peng för att förstöra bevis när han förstod att en utredning pågick.

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I inlagan skriver Apple att datorn visar att bolaget inte ägnar sig åt fisketurer, utan att företagshemligheter faktiskt används och att bevis förstörs. Själva bevismaterialet är sekretessbelagt.

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Peng är ingen ny figur i målet. Redan i den ursprungliga stämningen från juli hävdade Apple att Liu hjälpt henne förbereda sin anställningsintervju hos OpenAI genom att instruera henne att studera proprietärt material, och att han sedan hjälpt henne kopiera filer utan att säkerhetsavdelningen skulle upptäcka det.