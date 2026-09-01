En återlämnad MacBook har gett Apple det bolaget själv kallar chockerande bevis. Nu hävdar techjätten att en tidigare medarbetare använt konfidentiella kretsscheman på OpenAI och att en kollega hjälpt honom förstöra bevisen.
Fynd i återlämnad Mac: Apple anklagar OpenAI för bevisförstörelse
Efter veckor av påstådd fördröjning lämnade juridiska ombud för Chang Liu tidigare i augusti över hans gamla arbetsdator från Apple för granskning. Liu, som arbetade åtta år som elektroingenjör på Apple innan han började på OpenAI i januari, är en av två namngivna svarande i stämningen.
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Innehållet i datorn ligger till grund för Apples senaste inlaga, skriver TechCrunch.
Kretsschema och ett internt verktygsnamn
Apple hävdar att Liu använt ett konfidentiellt kretsschema från Apple i sitt arbete på OpenAI, samt ett verktyg som bär samma namn som en intern ingenjörsapplikation hos iPhone-tillverkaren.
Bolaget går längre än så. OpenAI ska ha varit väl medvetet om Lius åtkomst till Apple-data, och Liu ska i juni ha tagit hjälp av OpenAI-kollegan Yu-Ting ”Alyssa” Peng för att förstöra bevis när han förstod att en utredning pågick.
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I inlagan skriver Apple att datorn visar att bolaget inte ägnar sig åt fisketurer, utan att företagshemligheter faktiskt används och att bevis förstörs. Själva bevismaterialet är sekretessbelagt.
Peng är ingen ny figur i målet. Redan i den ursprungliga stämningen från juli hävdade Apple att Liu hjälpt henne förbereda sin anställningsintervju hos OpenAI genom att instruera henne att studera proprietärt material, och att han sedan hjälpt henne kopiera filer utan att säkerhetsavdelningen skulle upptäcka det.
OpenAI: ”Apple har fel”
OpenAI avfärdar anklagelserna. I ett blogginlägg i början av augusti hävdade bolaget att Liu bara öppnade Apple-filer efter sin sista dag för att hjälpa tidigare kollegor som bad om det och att den kvarvarande åtkomsten beror på att Apple själva misslyckas med att stänga av behörigheter när anställda slutar.
Apples version är en annan. Liu ska ha behållit åtkomsten genom att utnyttja ett sällsynt och tidigare okänt autentiseringsfel.
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Under augusti har striden hårdnat i båda riktningar. Apple har begärt ett interimistiskt förbud som skulle hindra OpenAI från att utveckla hårdvara baserad på Apples teknik under processens gång, samt påskyndad bevisupptagning, eftersom fler tidigare anställda kan vara inblandade. OpenAI har parallellt yrkat att stämningen avvisas och kallar anklagelserna grundlösa.
I den ursprungliga ansökan konstaterar Apple att över 400 tidigare Apple-anställda i dag arbetar på OpenAI.