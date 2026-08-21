Nu väcks åtal i Tysklands största skattekupp

Frankfurtsåklagarna meddelar att fyra personer, två britter, en tysk och en amerikan, nu står åtalade för grovt skattebedrägeri. De misstänks ha utvecklat och genomfört cum‑ex‑transaktioner som enligt åklagarna orsakade Hessen en skatteskada på cirka 20 miljoner euro.



Commerzbank bekräftar att banken inte är part i processen men avstår från att kommentera enskilda rättsfall.

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Så fungerade upplägget

Genom komplicerade och snabba aktieaffärer runt utdelningsdagen kunde flera aktörer framstå som berättigade till återbetalning av skatt på samma utdelning. I vissa fall betalades skatten aldrig in, trots att den återbetalades av staten.



Metoden har lett till omfattande utredningar i Tyskland och dragit in ett stort antal banker och individer, skriver Reuters.

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Commerzbank i fokus igen

Även om Commerzbank inte är part i det aktuella målet har banken tidigare uppgett i sina finansiella rapporter att åklagare utreder de historiska transaktionerna och att banken samarbetar med myndigheterna.

Fallet kommer samtidigt som Commerzbank befinner sig i centrum för UniCredits försök att ta en större position i banken och på sikt få till stånd en möjlig sammanslagning.

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Fler rättsprocesser väntar

Frankfurts riksåklagarmyndighet har hittills väckt sju åtal inom ramen för de samlade Cum-Ex-utredningarna, rapporterar Tagesschau. Tolv personer som åtalats har av domstolar i Frankfurt och Wiesbaden blivit helt eller delvis dömda, och vissa av domarna har vunnit laga kraft.

Myndigheten uppger att den fortfarande utreder 39 misstänkta personer i tio omfattande ärendekomplex med koppling till Cum-Ex.

Cum‑ex‑härvan är därmed långt ifrån avslutad. Åklagare fortsätter att väcka nya åtal, och domstolarna arbetar med att reda ut ansvar för affärer som ligger mer än ett decennium tillbaka.



Fallet mot de fyra tidigare Commerzbank‑anställda blir ytterligare ett kapitel i Tysklands största skattebrottshärva.

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