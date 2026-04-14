Företagets gruvslarv som kostade 3 miljoner

Den amerikanska kapitalförvaltaren rapporterade fyra ägarförändringar – både över och under viktiga flaggningsgränser – upp till nästan två år för sent.

Capital Group säger att aktierna är noterade i Toronto och att bolaget rapporterat alla förändringar i tid till kanadensiska myndigheter. Bolaget hävdar att det visar att man inte försökt vilseleda marknaden.

Läs också: Finansinspektionen bötfäller investerare för 135 regelbrott – Realtid

Medger bristande rutiner

Samtidigt medger Capital Group att man haft bristande interna rutiner och att personalen nu har fått utbildning för att undvika nya misstag.

FI: Marknaden fick fel bild

Finansinspektionen konstaterar att marknaden under lång tid fick felaktig information om ägarförhållandena i Lundin Mining. Myndigheten skriver att de sena anmälningarna kom in tre månader till ett år och nio månader för sent.

Att Capital Group självmant informerade FI om bristerna räknas som en förmildrande omständighet, men myndigheten slår fast att överträdelserna motiverar en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor.

Läs också: Hovrätten tvingar åklagare förstöra Lundin-handling – Realtid