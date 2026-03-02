Moms för massage på kontoret? Nu har domen fallit

Beskattningsunderlaget ska dock inte omvärderas utan utgöras av den ersättning de anställda faktiskt betalar. Det skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sin dom.

Bolaget planerade att erbjuda sin personal friskvård i form av kontorsmassage till ett subventionerat pris.

De anställda skulle via nettolöneavdrag stå för hälften av bolagets kostnad för tjänsten. Bolaget vände sig till Skatterättsnämnden med frågan om tillhandahållandet utgör ekonomisk verksamhet i momshänseende, och i så fall vad beskattningsunderlaget ska vara.

Fråga om ekonomisk verksamhet eller inte

Skatterättsnämnden fann att det rör sig om ekonomisk verksamhet och att beskattningsunderlaget ska utgöras av den ersättning de anställda betalar, inte marknadsvärdet.

Skatteverket överklagade och yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas, medan Simployer ansåg att tillhandahållandet inte alls borde betraktas som ekonomisk verksamhet.

Högsta förvaltningsdomstolen gick på Skatterättsnämndens linje. Med hänvisning till EU-domstolens praxis konstaterade domstolen att transaktioner som en beskattningsbar person genomför utanför sin huvudsakliga verksamhet men med koppling till denna ingår i den ekonomiska verksamheten.

Att priset understiger säljarens självkostnad förändrar inte den bedömningen.