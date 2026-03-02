Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att ett företags tillhandahållande av subventionerad kontorsmassage till anställda mot nettolöneavdrag utgör en del av bolagets ekonomiska verksamhet och därmed är momspliktigt.
Moms för massage på kontoret? Nu har domen fallit
Beskattningsunderlaget ska dock inte omvärderas utan utgöras av den ersättning de anställda faktiskt betalar. Det skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sin dom.
Bolaget planerade att erbjuda sin personal friskvård i form av kontorsmassage till ett subventionerat pris.
De anställda skulle via nettolöneavdrag stå för hälften av bolagets kostnad för tjänsten. Bolaget vände sig till Skatterättsnämnden med frågan om tillhandahållandet utgör ekonomisk verksamhet i momshänseende, och i så fall vad beskattningsunderlaget ska vara.
Fråga om ekonomisk verksamhet eller inte
Skatterättsnämnden fann att det rör sig om ekonomisk verksamhet och att beskattningsunderlaget ska utgöras av den ersättning de anställda betalar, inte marknadsvärdet.
Skatteverket överklagade och yrkade att förhandsbeskedet skulle fastställas, medan Simployer ansåg att tillhandahållandet inte alls borde betraktas som ekonomisk verksamhet.
Högsta förvaltningsdomstolen gick på Skatterättsnämndens linje. Med hänvisning till EU-domstolens praxis konstaterade domstolen att transaktioner som en beskattningsbar person genomför utanför sin huvudsakliga verksamhet men med koppling till denna ingår i den ekonomiska verksamheten.
Att priset understiger säljarens självkostnad förändrar inte den bedömningen.
Maassage en förmån av mindre värde
I frågan om beskattningsunderlaget slog domstolen fast att omvärderingsreglerna ska tolkas restriktivt och att rekvisitet marknadsmässigt betingad ersättning bör ges en generös innebörd.
Kontorsmassagen bedömdes som en förmån av mindre värde riktad till hela personalen.
Vilket är ett ett normalt inslag i ett företags verksamhet. Prisnedsättningen ansågs affärsmässig och gynnsam för verksamheten, inte ett uttryck för skatteundandragande. Därför ska inte någon omvärdering av beskattningsunderlaget göras.