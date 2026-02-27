6,5 miljoner i bonus – sedan greps vd:n

Bonusen betalades ut den 11 och 12 november förra året. Sex dagar senare, den 18 november, greps vd Claes Lindahl och aktien handelsstoppades.

Uppgifterna florerade redan i december. Men de bekräftas nu i bolagets bokslut som publicerades i måndags, rapporterar Dagens Industri och Affärsvärlden.

Dåvarande styrelsen tog beslutet

Beslutet om bonusen fattades av den dåvarande styrelsen och motiverades med bolagets kraftiga intäktstillväxt under 2025.

Det är just dessa intäkter som nu står i centrum för brottsutredningen. En extern granskning av KPMG har visat att så gott som hela den rapporterade omsättningen för 2025 aldrig borde ha bokförts som intäkter.

När Intellegos dåvarande tillförordnade vd Jacob Laurin konfronterades med bonusuppgifterna i december uppgav han att beloppet var 3 miljoner kronor netto, och att pengarna skulle betalas tillbaka.

Laurin, som själv nyligen sparkats efter beslut av en nyvald styrelse, duckar nu frågan om hans svar i december var missvisande och konstaterar att skillnaden handlar om brutto respektive netto. Bonusen har ännu inte återbetalats.

Utbetalningen satte även tydliga spår i bolagets skattekonto. Under hösten betalade Intellego i snitt 150 000 kronor i månaden i arbetsgivaravgifter, i november rusade summan till 2,1 miljoner kronor.