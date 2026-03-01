En undersökning som genomfördes förra året av Verian på uppdrag av Familjens jurist visade att 18 procent av de tillfrågade kände sig osäkra inför deras deklaration. Det handlade oftast om att man inte visste vilka uppgifter som kan behöva kontrolleras och eventuellt korrigeras.
Viktiga tipsen inför årets deklaration
I veckan börjar Skatteverket skicka ut deklarationerna till alla med digital brevlåda. För den som blir stressad och orolig vid åsynen – och inte riktigt förstår vad som behöver göras – finns hjälp att få.
En undersökning som genomfördes förra året av Verian på uppdrag av Familjens jurist visade att 18 procent av de tillfrågade kände sig osäkra inför deklarationen. Det handlade oftast om att man inte visste vilka uppgifter som kan behöva kontrolleras och eventuellt korrigeras.
Störst var osäkerheten bland unga mellan 18 och 29 år där nära 40 procent uppgav att de var osäkra på deklarationens innehåll.
Johan Schauman som är deklarationsexpert på Skatteverket stöter varje år på personer som oroar sig för deklarationen.
”Jag upplever att det finns en generell stress och ovana som är kopplad till skatter och Skatteverket”, säger han.
Onödig oro inför deklaration
Många känner oro i onödan, tycker Johan Schauman.
”Vi har jobbat länge för att sänka tröskeln, så att det bara är att öppna, kolla och godkänna. Det är inte som förr när man hade hundra pärmar och höll på i tre nätter”, säger han.
Det mesta är numera redan ifyllt på deklarationsblanketten och för deklarationsdebutanter handlar det ofta bara om två uppgifter som behöver kollas: inkomst av tjänst, alltså lön, och om man eventuellt fått ränta på sparande.
”Det kan vara bra att kontrollera så beloppet på lönen stämmer. Var det det man hade förväntat sig? Stämmer det överens med lönespecifikationerna? Om det inte skulle stämma kan man be sin arbetsgivare rätta till det”, säger Johan Schauman.
Minsta lilla
Däremot kan man behöva komplettera deklarationen om man sålt aktier, hyrt ut privatbostad, eller vill göra avdrag för resor till och från jobbet.
”Och om man känner sig minsta lilla osäker så kan man ringa Skatteverkets deklarationsupplysning för att få hjälp med att kolla på specifika saker i deklarationen”, säger Schauman.
Om du sålt aktier:
Man kan ha aktier upp till 300 000 utan att det ger skatteeffekt. Det gör att unga personer kan känna sig trygga att spara utan att tänka på skatt.
Om man däremot säljer aktier får man uppgifter i deklarationen som berättar vilka aktier man sålt. Då behöver man lägga till vad de köptes för.
Om du hyr ut privatbostad:
På Skatteverkets hemsida kan man lägga in information om uthyrningen för att se om man behöver betala skatt på summan.
I regel behöver man inte betala skatt om hyresintäkterna är under 40 000 kr.
Avdrag för resor till och från jobbet:
För att få avdrag för resor till och från jobbet behövs det att resan är minst fem kilometer enkel väg. Det ska även finnas en tydlig tidsvinst med bilen i stället för kollektivtrafiken.
På Skatteverkets hemsida kan man kolla om man har rätt till avdrag.
Om du ska få pengar tillbaka:
För att få dina pengar utbetalda behöver du anmäla ett bankkonto till Skatteverket. Det kan du göra samtidigt som du deklarerar i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Du kan också anmäla konto i någon av e-tjänsterna Mina sidor eller Skattekonto.
Källa: Skatteverket