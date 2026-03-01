Viktiga tipsen inför årets deklaration

I veckan börjar Skatteverket skicka ut deklarationerna till alla med digital brevlåda. För den som blir stressad och orolig vid åsynen – och inte riktigt förstår vad som behöver göras – finns hjälp att få.

En undersökning som genomfördes förra året av Verian på uppdrag av Familjens jurist visade att 18 procent av de tillfrågade kände sig osäkra inför deklarationen. Det handlade oftast om att man inte visste vilka uppgifter som kan behöva kontrolleras och eventuellt korrigeras.

Störst var osäkerheten bland unga mellan 18 och 29 år där nära 40 procent uppgav att de var osäkra på deklarationens innehåll.

Johan Schauman som är deklarationsexpert på Skatteverket stöter varje år på personer som oroar sig för deklarationen.

”Jag upplever att det finns en generell stress och ovana som är kopplad till skatter och Skatteverket”, säger han.

Onödig oro inför deklaration

Många känner oro i onödan, tycker Johan Schauman.

”Vi har jobbat länge för att sänka tröskeln, så att det bara är att öppna, kolla och godkänna. Det är inte som förr när man hade hundra pärmar och höll på i tre nätter”, säger han.

Det mesta är numera redan ifyllt på deklarationsblanketten och för deklarationsdebutanter handlar det ofta bara om två uppgifter som behöver kollas: inkomst av tjänst, alltså lön, och om man eventuellt fått ränta på sparande.

”Det kan vara bra att kontrollera så beloppet på lönen stämmer. Var det det man hade förväntat sig? Stämmer det överens med lönespecifikationerna? Om det inte skulle stämma kan man be sin arbetsgivare rätta till det”, säger Johan Schauman.